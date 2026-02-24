Inter fuori dalla Champions, cosa c’entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A

L’Inter saluta la Champions League, con grande anticipo rispetto alle ultime stagioni. I nerazzurri, battuti dal Bodo/Glimt nella gara di andata degli spareggi, perdono anche in casa al ritorno e, per la prima volta dal 2021, non centrano la qualificazione agli ottavi di finale. Un’eliminazione che è il risvolto negativo dell’ottima posizione della squadra di Cristian Chivu in campionato. E, sui social, non mancano le critiche per il tecnico romeno, che ha dato evidentemente priorità al campionato.

Cosa c’entra il 5-0 di Monaco? È il punto di partenza di tutta la stagione interista. Nella scorsa annata sportiva, i nerazzurri hanno inseguito sogni di gloria. Il triplete, disegnato con le mani da Simone Inzaghi, si è poi squagliato in un nulla di fatto. Da tutto a niente, con tanto di figuraccia epocale all’Allianz Arena in finale di Champions. Un incubo che ha condizionato anche qualsiasi scelta in questa stagione: nessuno può essere soddisfatto di quanto visto stasera a San Siro, ma lo scudetto è praticamente in cassaforte.

Da questo punto di vista, è una pessima notizia per chi insegue l’Inter in campionato. Con dieci punti di vantaggio sul Milan secondo e quattordici sul Napoli terzo, probabilmente, non serviva rimediare un ko per 2-1 a San Siro con il Bodo/Glimt, però di fatto da ora Cristian Chivu e i suoi giocatori non hanno altro obiettivo che spingere sull’acceleratore. Lo scudetto è dietro l’angolo, ed è da quello che dipenderà il giudizio sulla stagione: se l’Inter se lo cucirà sul petto, persino una sconfitta epocale come quella di questa sera avrà un senso.