L'Union Brescia sulla chiusura della Curva Nord: "Il razzismo non appartiene allo sport"

Con una nota sui propri canali ufficiali l'Union Brescia ha preso posizione dopo la squalifica di una giornata, con pena sospesa, della Curva Nord a causa di alcuni epiteti razzisti rivolti a un calciatore avversario. Questo il comunicato dei lombardi:

"In riferimento al Comunicato Ufficiale emanato dal Giudice Sportivo, dott. Stefano Palazzi, a seguito degli episodi verificatisi nel corso dell’ultima gara casalinga disputata allo Stadio Mario Rigamonti contro la Pro Patria, Union Brescia interviene per esprimere la propria posizione in merito ai beceri cori di matrice razzista.

Il Club condanna con assoluta fermezza tali comportamenti, riconducibili a una ristretta minoranza di individui, che risultano inaccettabili e totalmente incompatibili con i valori di rispetto, inclusione e responsabilità che Union Brescia promuove quotidianamente dentro e fuori dal campo.

Il razzismo non appartiene allo sport, non appartiene alla città di Brescia e non rappresenta in alcun modo la stragrande maggioranza dei nostri tifosi, che sostengono la squadra con passione e correttezza.

Union Brescia si dissocia pertanto in modo netto da quanto accaduto e ribadisce il proprio impegno concreto nel contrastare ogni forma di discriminazione.

Il Club, in collaborazione con le autorità competenti e con gli organismi preposti, si riserva inoltre di adottare tutte le misure necessarie e di agire nelle sedi e con le modalità opportune nei confronti dei responsabili, affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi.

Union Brescia rinnova infine il proprio ringraziamento alla grande maggioranza dei tifosi biancazzurri che, con il loro comportamento corretto e rispettoso, contribuiscono ogni settimana a rendere lo stadio un luogo di sport, passione e condivisione".