25 febbraio 2006, Bojinov ribalta il Parma. La Fiorentina recupera dallo zero a due

Il 25 febbraio del 2006, al Tardini di Parma, i ducali guidati da Mario Beretta ospitano la Fiorentina di Cesare Prandelli. Un inizio davvero in salita per i toscani che si ritrovano subito sotto con gol di Fabio Simplicio al terzo minuto, poi Mark Bresciano raddoppia al diciannovesimo. Sembrerebbe l'inizio di un pomeriggio da incubo, invece Valeri Bojinov (un ex futuro) infila per due volte Bucci al trentacinquesimo e al trentanovesimo. Nel secondo tempo sono Jorgensen e il cileno Jimenez a chiudere la pratica definitivamente.

Prandelli, a fine partita, vaticinava un brillante futuro per la propria squadra. "Abbiamo giocato con molti ragazzi dell'84 e dell'85 oltre a Bojinov che è dell'86 quindi anche il futuro per questa società sarà molto importante". E in effetti nelle annate successive la Fiorentina arriverà sesta e poi due volte quarta, conquistando anche i preliminari di Champions League. Invece il Parma, dopo questa sconfitta, vincerà sei partite delle sette successive, salvandosi senza troppi problemi.

Parma-Fiorentina 2-4

Marcatori: 3’ Simplicio, 19’ Bresciano, 35’ Bojinov, 39’ Bojinov, 48’ Jorgensen, 68’ L. Jimenez

PARMA

Bucci; Bonera, F. Couto, Contini, Pasquale (69’ Ferronetti); Marchionni, Grella, Simplicio (82’ Ruopolo), Morfeo, Bresciano; Corradi.

All. Mario Beretta

FIORENTINA

Lobont; Ujfalusi, Kroldrup, Dainelli, Pasqual; L. Jimenez, Montolivo (58’ Pazienza), Donadel, Jorgensen; Bojinov (63’ Fiore), Toni (86’ Pazzini).

All. Cesare Prandelli