Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo

La Serie A Women ha chiesto alle giocatrici delle dodici squadre che militano nel massimo campionato di votare il loro podio al festival di Sanremo che è iniziato questa sera e accompagnerà tutta la settimana fino al gran finale di sabato sera. Fra i più votati dalle calciatrici spiccano la coppia formata da Marco Masini e Fedez e il cantautore livornese Enrico Nigiotti con Ditonellapiaga, Eddie Brock, Fulminacci, Serena Brancale e Tommaso Paradiso a seguire. Scopriamo di seguito i podi votati dalle dodici rappresentanti della Serie A Women:

Alessia Cappelletti, portiera del Como Women: “Forse sarò un po' l’outsider ma vi dico prima Levante, seconda Mara Sattei e terzo Eddie Brock (Chiara Beccari sa perché)”.

Giorgia Bettineschi, portiera della Fiorentina: “Quest’anno è difficile ma direi prima Arisa, secondo Ermal Meta e terza Mara Sattei”.

Norma Cinotti, centrocampista del Genoa: “Sayf primo (è nella mia squadra del Fanta ovviamente), Ditonellapiaga seconda e il grande Nigio (Enrico Nigiotti NdR) terzo”.

Beatrice Merlo, terzina dell’Inter: “Questa si è che una bellissima domanda. Primi Fedez e Masini, seconda Serena Brancale, terzo Tommaso Paradiso. Non porto mai fortuna quando faccio queste classifica, quindi chiedo scusa già ora ai cantanti nominati”.

Chiara Beccari, attaccante della Juventus: “Il mio podio è questo: primo Francesco Renga, secondi Fedez-Masini, terzo Eddie Brock”.

Elisabetta Oliviero, terzina della Lazio: “Quest’anno mi aspetto una bellissima sfida, ma a istinto metto giù un podio formato da Luché, Serena Brancale e Michele Bravi”.

Monica Renzotti, attaccante del Milan: “Secondo me Tommaso Paradiso primo, Dargen D’Amico secondo e Fedez e Masini terzi”.

Tecla Pettenuzzo, difenditrice del Napoli Women: “Secca: primo Nigiotti, secondo Fulminacci e terzi Fedez e Masini”.

Matilde Coppetti, portiera del Parma: “Primi Fedez e Masini, secondo Michele Bravi, terzo il grande Dargen (D’Amico NdR). Vi consiglio di non scommetterci perché di solito non becco nulla”.

Giada Greggi, centrocampista Roma: “Primo posto Ermal Meta, secondo posto Enrico Nigiotti, terzo posto Fulminacci”

Martina Brustia, centrocampista del Sassuolo: “Ecco il mio podio. Prima Ditonellapiaga, seconda Serena Brancale, terzo Enrico Nigiotti. Buon Sanremo”.

Valeria Pirone, attaccante Ternana Women: “Primo Tommaso Paradiso, secondi Fedez e Masini e terza Serena Brancale”.