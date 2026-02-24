Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo

Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di SanremoTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Tommaso Maschio
ieri alle 22:47Calcio femminile
Tommaso Maschio

La Serie A Women ha chiesto alle giocatrici delle dodici squadre che militano nel massimo campionato di votare il loro podio al festival di Sanremo che è iniziato questa sera e accompagnerà tutta la settimana fino al gran finale di sabato sera. Fra i più votati dalle calciatrici spiccano la coppia formata da Marco Masini e Fedez e il cantautore livornese Enrico Nigiotti con Ditonellapiaga, Eddie Brock, Fulminacci, Serena Brancale e Tommaso Paradiso a seguire. Scopriamo di seguito i podi votati dalle dodici rappresentanti della Serie A Women:

Alessia Cappelletti, portiera del Como Women: “Forse sarò un po' l’outsider ma vi dico prima Levante, seconda Mara Sattei e terzo Eddie Brock (Chiara Beccari sa perché)”.

Giorgia Bettineschi, portiera della Fiorentina: “Quest’anno è difficile ma direi prima Arisa, secondo Ermal Meta e terza Mara Sattei”.

Norma Cinotti, centrocampista del Genoa: “Sayf primo (è nella mia squadra del Fanta ovviamente), Ditonellapiaga seconda e il grande Nigio (Enrico Nigiotti NdR) terzo”.

Beatrice Merlo, terzina dell’Inter: “Questa si è che una bellissima domanda. Primi Fedez e Masini, seconda Serena Brancale, terzo Tommaso Paradiso. Non porto mai fortuna quando faccio queste classifica, quindi chiedo scusa già ora ai cantanti nominati”.

Chiara Beccari, attaccante della Juventus: “Il mio podio è questo: primo Francesco Renga, secondi Fedez-Masini, terzo Eddie Brock”.

Elisabetta Oliviero, terzina della Lazio: “Quest’anno mi aspetto una bellissima sfida, ma a istinto metto giù un podio formato da Luché, Serena Brancale e Michele Bravi”.

Monica Renzotti, attaccante del Milan: “Secondo me Tommaso Paradiso primo, Dargen D’Amico secondo e Fedez e Masini terzi”.

Tecla Pettenuzzo, difenditrice del Napoli Women: “Secca: primo Nigiotti, secondo Fulminacci e terzi Fedez e Masini”.

Matilde Coppetti, portiera del Parma: “Primi Fedez e Masini, secondo Michele Bravi, terzo il grande Dargen (D’Amico NdR). Vi consiglio di non scommetterci perché di solito non becco nulla”.

Giada Greggi, centrocampista Roma: “Primo posto Ermal Meta, secondo posto Enrico Nigiotti, terzo posto Fulminacci”

Martina Brustia, centrocampista del Sassuolo: “Ecco il mio podio. Prima Ditonellapiaga, seconda Serena Brancale, terzo Enrico Nigiotti. Buon Sanremo”.

Valeria Pirone, attaccante Ternana Women: “Primo Tommaso Paradiso, secondi Fedez e Masini e terza Serena Brancale”.

Articoli correlati
Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking... Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci).... Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
25 febbraio 2006, Bojinov ribalta il Parma. La Fiorentina recupera dallo zero a due... 25 febbraio 2006, Bojinov ribalta il Parma. La Fiorentina recupera dallo zero a due
Altre notizie Calcio femminile
Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di... Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto... Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto? Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina... Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato... Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica... Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"... Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"... Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
Le più lette
1 Inter, Chivu: "C'è amarezza, i ragazzi hanno dato il meglio. Complimenti al Bodo"
2 Inter: una brutta caduta. Milan: le inutili considerazioni su Allegri (e su Landucci). Juve: confermare Spalletti è l’unica soluzione. Napoli: una illogica ingiustizia. E pensieri su Gasp, Cuesta, Fiorentina, Sanremo…
3 Bodo agli ottavi, Knutsen critico: "Continuavamo a perdere palla, spaventati nel primo tempo"
4 Inter, Luis Henrique: "Fatto di tutto per fare gol. Adesso pensiamo al campionato"
5 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Immagine top news n.1 Inter fuori dalla Champions, cosa c’entra il 5-0 e perché è una pessima notizia per chi insegue in A
Immagine top news n.2 Inter-Bodo/Glimt 1-2, le pagelle: Akanji imperdonabile, Hauge purga da milanista. Ma Thuram?
Immagine top news n.3 Debacle Inter in Champions League: crolla 1-2 a San Siro, eliminata dal Bodo/Glimt
Immagine top news n.4 Inter, Marotta: "Simeone? Fake news, Chivu sta dimostrando di essere all'altezza"
Immagine top news n.5 Galatasaray, Osimhen apre: "Sarebbe un privilegio giocare nella Juventus"
Immagine top news n.6 Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Immagine top news n.7 Milan-Parma, regolare lo 0-1. Tommasi: "Valenti è fermo, Troilo ruba il tempo a Bartesaghi"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.2 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.3 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A e la lotta salvezza vista dagli opinionisti di TMW Radio
Immagine news Altre Notizie n.2 Apolloni: "Cremonese in difficoltà. Parma, ecco in cosa è stato bravo Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Sabato: "Inter, devi sfiancare fisicamente il Bodo. Thuram deve giocare"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bodo/Glimt, Knutsen: "Chivu uomo fantastico. Campo? Ci siamo allenati anche sull'erba naturale"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Chivu: "Il Bodo/Glimt ha più energie, ma non è una scusa. Hanno dimostrato superiorità"
Immagine news Serie A n.3 Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Immagine news Serie A n.4 Bodo agli ottavi, Knutsen critico: "Continuavamo a perdere palla, spaventati nel primo tempo"
Immagine news Serie A n.5 Hague pigliatutto: è stato premiato come 'Player of the Match' di Inter-Bodo/Glimt
Immagine news Serie A n.6 Inter, Chivu: "C'è amarezza, i ragazzi hanno dato il meglio. Complimenti al Bodo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Sebastiani su Corona: "Avrebbe fatto bene a fare come Desplanches"
Immagine news Serie B n.2 Terza trasferta di fila vietata: anche a Pescara il Palermo non avrà i suoi tifosi al seguito
Immagine news Serie B n.3 Tredici reti al passivo nelle ultime cinque. Per Klinsmann il Mondiale rischia di allontanarsi
Immagine news Serie B n.4 Juve Stabia, Okoro senza paura: "Derby con l'Avellino? Queste partite si devono vincere"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, si presenta Diakité: "Qui ho trovato una famiglia. Avellino? Ci teniamo come la piazza"
Immagine news Serie B n.6 Disavventura per il nuovo portiere del Pescara Brondbo: è arrivato senza bagaglio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 L'Union Brescia sulla chiusura della Curva Nord: "Il razzismo non appartiene allo sport"
Immagine news Serie C n.2 Il giardino dei nonni e la sfida al Trabzonspor. Zanchetta dell'Inter U23 si racconta
Immagine news Serie C n.3 Sabatini regista dell'arrivo di Cosmi a Salerno. Faggiano non saldo e spunta un erede
Immagine news Serie C n.4 Campobasso, Bifulco: “Stagione importante. La vittoria contro la Juve pesa nella testa”
Immagine news Serie C n.5 Troise: “Lumezzane, è scattata subito la scintilla. Ferro? Ha capacità superiori alla media"
Immagine news Serie C n.6 Malotti: "Cosmi in C dopo 25 anni? Fare l’allenatore è come andare in bicicletta"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atalanta-Borussia Dortmund, alla Dea serve la partita perfetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Bodo/Glimt
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.2 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV