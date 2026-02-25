Inter out, l'Italia vede sempre più lontano il 5° posto in Champions: il ranking UEFA aggiornato
Il ko dell’Inter segna, a sorpresa trattandosi della squadra vicecampione d’Europa, la seconda eliminazione di una formazione italiana dalle competizioni UEFA. E allontana, forse in maniera definitiva (specie se nelle prossime ore dovessero salutare la Champions League anche Juventus e Atalanta) la Serie A dalla possibilità di uno slot in più nella prossima stagione.
Se la scorsa settimana si era chiusa con un riavvicinamento del nostro campionato alle posizioni precedenti, con i risultati di questa sera l’Italia perde terreno rispetto alla Germania, che occupa il secondo posto (l’Inghilterra prima è irraggiungibile da tempo), ma anche rispetto alla Spagna, attualmente quarta. Ricordiamo che le prime due nazioni nel ranking beneficiano di un posto in più nella Champions League della stagione successiva.
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026
1. Inghilterra 21.736 punti (9 squadre ancora in corsa su 9)
2. Germania 17.214 (6 su 7)
--- --- --- --- ---
3. Portogallo 16.600 (4 su 5)
4. Spagna 16.406 (6 su 8)
5. Italia 16.071 (5 su 7)
6. Polonia 14.125 (3 su 4)
7. Francia 14.035 (5 su 7)
8. Grecia 12.500 (3 su 5)
9. Cipro 11.906 (2 su 4)
10. Danimarca 11.750 (1 su 4)
