TMW News Inter, la vittoria è pesante. Napoli, Hojlund sempre più decisivo

Tanti temi nel corso del TMW News di oggi a partire dalla lotta scudetto, con l'Inter che è tornata in testa alla classifica. La vittoria contro l'Atalanta è stata molto importante anche in virtù del fatto che nel pomeriggio il Napoli aveva battuto la Cremonese. In collegamento con noi ci saranno Antonio Sabato e anche Eugenio Ascari e con loro ci soffermeremo pure sulla vittoria del Milan sul Verona, risultato che consente ai rossoneri di essere al secondo posto.

Conte e la forza del Napoli

Festeggiamo un anno bellissimo - ha detto il tecnico del Napoli - abbiamo fatto qualcosa di bello e inaspettato ovvero la vittoria dello scudetto e poi vinto la Supercoppa battendo Milan e Bologna. Dispiace un po', è stato un anno solare bello e ricco di emozioni. Napoli, quando vinci, festeggia in maniera diversa rispetto alle altre parti. In campionato siamo lì, cercando di stare vicino alle posizioni di alta classifica e lo stiamo facendo bene". Poi la sottolineatura sulla forza del Napoli e quella di altre big: "Oggi per me Juventus, Milan e Inter, per struttura, seconde squadre, monte ingaggi e valore patrimoniale, sono diverse dalle altre. Ogni volta che vince una squadra diversa da queste tre, ha fatto qualcosa di straordinario. Questa differenza si cerca di colmarla sul campo, ma si tratta di squadre diverse".

