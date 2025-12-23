TMW News Super Napoli. Panoramica di mercato a dieci giorni dal via

Nel corso del TMW News di oggi occhi puntati sul mercato che inizierà tra dieci giorni esatti ma naturalmente non mancherà un focus sul Napoli reduce dalla conquista della Supercoppa, in finale contro il Bologna. La squadra di Conte ha dimostrato una nettà superiorità rispetto agli emiliani mettendo in campo tra gli altri un super Neres. Ora, con questo successo, i partenopei rilanciano con forza la loro candidatura per lo scudetto. "Complimenti ai ragazzi - ha detto Conte - perché trasudavano voglia di vincere, voglia di vincere questo trofeo, voglia di metterlo in bacheca, voglia comunque di continuare a scrivere la storia. Quindi complimenti a loro. Nella vittoria vorrei sottolineare quello che sta facendo il Bologna. Complimenti a loro perché è una squadra che è cresciuta tantissimo, è un po' come l'Atalanta, è diventata una certezza. L'anno scorso ha vinto la Coppa Italia, oggi si è giocata la finale di Supercoppa eliminando l'Inter e in campionato ci aveva battuto, quindi grande merito a Vincenzo Italiano, ai loro calciatori e al club che stanno facendo veramente le cose egregie. Onore non solo ai vincitori ma anche a chi non ha vinto, non mi piace dire sconfitti. A chi non ha vinto vanno i miei più grandi complimenti”.

Il punto sul mercato

Si avvicina la sessione invernale delle trattative e noi facciamo il punto sulle big a partire dal Napoli, passando per l'Inter e la Juventus fino alla Roma cha continua la sua caccia all'attaccante con Zirkzee che resta in pole. Occhi anche sull'atalanta, senza dimenticare il Milan che ha chiuso l'affare Fullkrug, giocatore utilizzabile già dal due gennaio.

