Lautaro segna in Nazionale, Sucic al Mondiale. Fisioterapia per Dumfries

Continuano gli impegni dei nerazzurri in questa sosta per le Nazionali. Oggi è il turno di Akanji e Calhanoglu, impegnati rispettivamente nei match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Svezia e Bulgaria. Ieri sera invece è stata la volta di Sucic e Zielinski mentre Lautaro Martinez nella trasferta dell’Argentina in Angola ha timbrato il cartellino dei marcatori. Oggi ad Appiano non c’è allenamento, ma si presenterà Denzel Dumfries per il programma di fisioterapia dopo il problema accusato durante il ritiro con l’Olanda. Da lunedì Cristian Chivu tornerà a dirigere l’allenamento nella settimana che porta al derby, attendendo il rientro completo di tutti i giocatori alla Pinetina.

Lautaro Martinez non si ferma più. L’argentino ieri sera è ha messo a segno un gol e un assist nella partita amichevole della nazionale albiceleste contro l’Angola, match amichevole che si è giocato nella capitale dello stato africano. Dopo la rete segnata alla Lazio continua il momento positivo del Toro, pronto a suonare la carica anche nel derby di Milano, match che può cambiare gli equilibri nell’alta classifica. In campo ieri sera anche Sucic e Zielinski. Per il croato vittoria con le Isole Far Oer e Croazia che accede al Mondiale 2026. Pareggio invece per la Polonia nel big match con l’Olanda. Il centrocampista nerazzurro è rimasto in campo tutta la partita.

Secondo quanto filtra dal mondo nerazzurro la situazione relativa alle condizioni fisiche di Denzel Dumfries non sarebbe preoccupante. Il giocatore olandese ha lasciato il ritiro della Nazionale raggiungendo così il suo compagno Stefan De Vrij, non convocato in questa sosta di novembre. L’esterno dell’Inter ha un problema alla caviglia, patito con ogni probabilità durante l’ultimo match di campionato contro la Lazio. L’olandese oggi comincia la fisioterapia ad Appiano. La squadra invece oggi e domani non si allena. Ripresa ad Appiano nella settimana che porterà al derby lunedì.