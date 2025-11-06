Inter, Lautaro domina l'Europa: raggiunto un record di Crespo, in Champions è un'altra musica

L'ultimo gol con la Cremonese, risente allo scorso 4 ottobre, e soprattutto i recenti errori sotto porta tra Napoli, Fiorentina e Verona avevano cominciato a sollevare un polverone attorno alla figura di Lautaro Martinez all'Inter. Finché il gol in apertura nel confronto col Kairat Almaty, sporco, di pura determinazione e cattiveria, hanno sbloccato il Toro. Anche se in verità in Champions League il capitano nerazzurro non è mai mancato all'appello, con una rete ogni 43 minuti.

Insomma, se in campionato arranca, invece in Champions League l'argentino di 28 anni si scatena e le 4 reti in 3 partite (fuori l'Ajax) lo dimostrano. Così Lautaro è diventato il terzo giocatore della squadra nerazzurra ad andare a segno in ciascuna delle sue prime tre presenze stagionali in Champions. In passato era successo soltanto ad altri due goleador, come Eto’o e Adriano, rispettivamente nel 2010/11 e 2004/05.

E per elevare ulteriormente il Toro di Bahia Blanca, il Corriere dello Sport riflette su un altro record: è il giocatore che ha segnato più gol in Champions nel 2025 (12) e in più a quota 25 ha eguagliato Crespo al terzo posto nella classifica degli argentini con più gol realizzati nella storia della competizione europea, dietro a Messi (129) e Aguero (41). E occhio perché la scorsa edizione di Champions League Lautaro forgiò 9 reti in 14 partite del torneo.