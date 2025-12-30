Focus TMW Serie A, ecco chi ha segnato più gol nel 2025. Solo otto i giocatori in doppia cifra

In Serie A non ci sono più i bomber di una volta non è solo una frase fatta. E' il dato che emerge stilando la classifica dei migliori marcatori in campionato calcolando tutte le partite di questo anno solare 2025. Nella top 20 allargando il dato ai migliori cinque campionati europei non c'è nemmeno un calciatore che gioca in Italia. I nostri migliori sono lontanissimi da Kylian Mbappé - 39 reti in 36 partite nella Liga -, ma anche da Harry Kane, Erling Haaland, Mason Greenwood e Serhou Guirassy.

Restringendo poi il campo alla sola Serie A, a vincere questa speciale graduatoria sono due calciatori: Riccardo Orsolini del Bologna e Lautaro Martinez dell'Inter. Entrambi hanno concluso l'anno solare 2025 con 15 reti realizzate in 32 gare di Serie A, una media realizzata di quasi un gol ogni due match.

In generale sono solo otto i calciatori che hanno raggiunto la doppia cifra col 10 della Juventus Kenan Yildiz che c'è riuscito all'ultima curva grazie alla rete segnata nell'ultima gara del 2025 contro il Pisa. Appena sotto, con 9 gol, ci sono Artem Dovbyk (Roma), Nikola Vlasic (Torino), Rolando Mandragora (Fiorentina) e Nikola Krstovic (Lecce/Atalanta). Di seguito gli otto giocatori in doppia cifra.

SERIE A, I MIGLIORI MARCATORI DEL 2025

1) Riccardo Orsolini (Bologna) 15 gol in 32 partite di Serie A disputate nel 2025

1) Lautaro Martinez (Inter) 15 gol in 32 partite

3) Cristian Pulisic (Milan) 14 gol in 31 partite

4) Mateo Retegui (Atalanta fino al 20 luglio) 13 gol in 19 partite

5) Moise Kean (Fiorentina) 12 gol in 32 partite

6) Scott McTominay (Napoli) 11 gol in 34 partite

7) Rafael Leao (Milan) 10 gol in 29 partite

8) Kenan Yildiz (Juventus) 10 gol in 33 partite