Atalanta stesa 1-0, Chivu in vetta. QS in prima pagina: "Botti Inter con Lautaro"

Alla fine l'Inter non delude le aspettative e conferma di essere la bestia nera dell'Atalanta. Nel confronto di Bergamo di ieri sera è bastata un'occasione colossale e rifinita da numero 10 da Pio Esposito per il capitano argentino per strappare l'1-0 e il successo finale. "Botti Inter con Lautaro", il titolo adoperato dal Quotidiano Sportivo in apertura. Così i nerazzurri di Chivu chiudono il 2025 da primi in classifica, con Milan e Napoli all'inseguimento.

Proprio il Toro, al termine del match della New Balance Arena, ha rilasciato delle dichiarazioni: "È una vittoria importante, di una squadra che vuole mandare segnali prima di tutto a se stessa”, ha spiegato, sottolineando la crescita mentale e la compattezza del gruppo. Affrontavamo una squadra dura e aggressiva, che ti costringe a giocare una partita sporca. L’abbiamo studiata in questo modo e l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Tre punti? Sono fondamentali per il nostro cammino. Sono contento della mia condizione, del lavoro che stiamo facendo come squadra e dei segnali positivi che arrivano anche da chi entra a gara in corso".

L'assist-man della serata, Pio Esposito, ha invece commentato: "Devo essere sincero: in questi mesi Lautaro mi ha dato diverse palle e non sono stato bravo a buttarla dentro io. Ne arriveranno. Per la prima domanda: passare in così poco tempo dalla Serie B a questo livello era difficile da credere, cerco di non accontentarmi e di lavorare ogni giorno".