Lazio, l'agente di Romagnoli: "Ad oggi non ci sono stati sentori di rinnovo"
Intervistato da Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente del difensore della Lazio Alessio Romagnoli, ha parlato del futuro del suo assistito:
“Alessio vive il suo momento di felicità a Roma perché è tifoso laziale. È felicissimo di vestire quella maglia, sul contratto in scadenza viste le problematiche estive della Lazio è tutto bloccato, aspetteremo i prossimi mesi ma il ragazzo sta dimostrando di essere leader della squadra come posizione e spogliatoio. Speriamo che i prossimi mesi arrivino anche obiettivi importanti, poi a fine anno vedremo. Non ci sono stati sentori di rinnovo ad ora, posso dire che il ragazzo deve finire l’anno nel migliore dei modi e poi vediamo cosa succede”.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro