Lazio, l'agente di Romagnoli: "Ad oggi non ci sono stati sentori di rinnovo"

Intervistato da Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente del difensore della Lazio Alessio Romagnoli, ha parlato del futuro del suo assistito:

“Alessio vive il suo momento di felicità a Roma perché è tifoso laziale. È felicissimo di vestire quella maglia, sul contratto in scadenza viste le problematiche estive della Lazio è tutto bloccato, aspetteremo i prossimi mesi ma il ragazzo sta dimostrando di essere leader della squadra come posizione e spogliatoio. Speriamo che i prossimi mesi arrivino anche obiettivi importanti, poi a fine anno vedremo. Non ci sono stati sentori di rinnovo ad ora, posso dire che il ragazzo deve finire l’anno nel migliore dei modi e poi vediamo cosa succede”.