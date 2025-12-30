Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Lazio, l'agente di Romagnoli: "Ad oggi non ci sono stati sentori di rinnovo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Daniel Uccellieri
Oggi alle 21:23Serie A
Daniel Uccellieri

Intervistato da Radio Sportiva, Enzo Raiola, agente del difensore della Lazio Alessio Romagnoli, ha parlato del futuro del suo assistito:

“Alessio vive il suo momento di felicità a Roma perché è tifoso laziale. È felicissimo di vestire quella maglia, sul contratto in scadenza viste le problematiche estive della Lazio è tutto bloccato, aspetteremo i prossimi mesi ma il ragazzo sta dimostrando di essere leader della squadra come posizione e spogliatoio. Speriamo che i prossimi mesi arrivino anche obiettivi importanti, poi a fine anno vedremo. Non ci sono stati sentori di rinnovo ad ora, posso dire che il ragazzo deve finire l’anno nel migliore dei modi e poi vediamo cosa succede”.

Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Chi l'avrebbe mai detto? L'incredibile 2025 degli allenatori raccontato in dieci clamorose storie. Sancito anche il tramonto di uno dei più grandi di sempre
