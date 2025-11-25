Live TMW Inter, Lautaro Martinez: "Atletico avversario di valore, nel derby meritavamo qualcosa in più"

Domani alle 21.00 l'Inter affronta l'Atletico Madrid in trasferta nelle quinta partita della League Phase di Champions League. Accanto all'allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu interviene il capitano dell'Inter Lautaro Martinez nella conferenza stampa di vigilia.

L'inizio della conferenza stampa è previsto per le ore 19.00

Qual è il tuo sentimento post derby e alla vigilia della partita dell'Atletico?

"Sicuramente l'Atletico è un avversario di grande valore, i loro tifosi si faranno sentire e sappiamo cosa significa la partita dopo quello che è successo domenica anche se meritavamo qualcosa in più".

Cosa ricordi dell'ultima partita con l'Atletico? Che rapporto hai con Julian?

"Quella partita è il passato, con lui ho un rapporto di amicizia e ci sentiamo".

Cosa cambia per te giocare tra Champions e Serie A?

"Prima dicevano che non segnavo in Champions, ora il contrario. Io cerco di essere sereno, di aiutare il mister, di dare allegria ai tifosi. Sono a posto così.Io cerco di essere me stesso e di aiutare la squadra".

Cosa pensi dell'Atletico?

“Sta vivendo un grande momento. Ne parliamo tanto in nazionale, ci sono diversi giocatori che vengono da questa squadra. Non parliamo del futuro, parliamo del presente e di tutto ciò che stanno vivendo”.

Cosa significa giocare contro altri giocatori argentini?

"Parliamo tanto tra di noi quando siamo insieme, domani saremo rivali. Ognuno difenderà la sua maglia, la sua squadra. A fine partita ci abbracceremo, ma in partita saremo rivali”.

Cosa significa affrontare l'Atletico?

“Queste partite per un attaccante sono speciali, io provo a dare sempre il meglio di me e aiutare i compagni per fare una grande partita”.

Vi condiziona sentire parlare dell'aspetto mentale?

"No io sono convinto che la squadra in questo momento sta bene. Domani affrontiamo l'Atletico in una gara importante, siamo pronti per affrontare l'Atletico".

termina la conferenza stampa