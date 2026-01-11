Giordano fa due nomi per Inter-Napoli: "Zielinski e McTominay. Non sarà sfida senza storia"

L'ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha presentato a La Gazzetta dello Sport il big match di questa sera tra Inter e Napoli a San Siro. Di seguito le sue principali dichiarazioni: "Sarà una gara equilibrata, tra le due protagoniste di questi ultimi anni. Anche se l’ultima giornata fa pensare che l’Inter stia nettamente davanti, non mi immagino una sfida senza storia, anzi. Mi aspetto una partenza secca dell’Inter, ma anche un Napoli che se la giochi pensando che sia sufficiente persino un pareggio, utile per la classifica ma anche per il morale. L’ultimo Zielinski ha dimostrato di nuovo tutte le sue qualità e da ex, poi, nascono motivazioni a volte insospettabili; ma sono pure convinto che Conte abbia in McTominay la sua zattera di salvezza, un giocatore straordinario".

Come arriva l'Inter.

Cristian Chivu schiererà i nerazzurri in campo con il 3-5-2 e riproporrà il miglior undici possibile. Sommer in porta e terzetto difensivo composto da Bisseck, Akanji e Bastoni. A centrocampo Luis Henrique e Dimarco sugli esterni, mediana composta da Zielinski (favorito su Mkhitaryan) insieme a Calhanoglu e Barella. In attacco tornano titolari insieme Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Da Milano, Bruno Cadelli

Come arriva il Napoli.

David Neres non ce la fa, gioca Lang con Elmas che si sposta a destra. Juan Jesus è pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa, complice il momento poco brillante di Alessandro Buongiorno. Tra i pali Milinkovic-Savic e difesa a tre con Di Lorenzo e Rrahmani insieme al brasiliano, mentre sulle corsie del centrocampo torna Spinazzola a sinistra con Politano a destra. In mezzo, con Anguissa ancora out, nessuna possibilità di scelta e spazio a Lobotka-McTominay. In avanti a completare il reparto ci sarà Hojlund. Da Napoli, Arturo Minervini