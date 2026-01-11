Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro

Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:05Serie B
Davide Verduci

Risultato finale: Padova-Modena 2-0

PADOVA

Sorrentino 7 - Ogni volta che è stato impegnato si è fatto trovare pronto, da sottolineare due super parate di alto livello

Belli 6 - Partita sufficiente macchiata solo dall’ammonizione. Dal 67’ Villa 6 - Ha dato il suo contributo in campo

Sgarbi 6- Il difensore si è fatto trovare sempre ben posizionato durante la partita

Perrotta 6- Ha lottato molto nella propria metacampo, partita sporcata solo dall’ammonizione

Ghiglione 5.5 - Da un ex serie a ci si aspetterebbe un pochetto di più in fase offensiva. Dal 88’ Faedo - s.v.

Fusi 7 - Ha corso, lottato e recuperato molti palloni, ottima prova per lui

Harder 5.5 - Poco presente nelle due fasi del gioco. Dal 79’ Crisetig - s.v.

Varas 6.5 - Autore dell’assist sul secondo goal, durante la partita ha corso molto ed è stato partecipe

Capelli 6.5 - Ha fatto il primo assist della partita ed è stato propositivo

Gomez 6.5 - Ogni volta che aveva il pallone tra i piedi creava qualcosa di prezioso per la sua squadra, unica pecca una condizione fisica non ottimale. Dal 78’ Seghetti - s.v.

Bortolussi 7.5 - Si è fatto trovare pronto nell’occasione del primo goal e per tutta la partita ha lottato, tenuto su palloni e corso molto. Dal 78’ Lasagna 7 - Ha chiuso definitivamente la partita segnando il goal del 2-0

Matteo Andreoletti 6.5 - Partita che nonostante tutto è stata portata a casa con freddezza sottoporta e grande compattezza difensiva

MODENA

Chichizola 6 - Poco impegnato subendo ben si 2 goal ma pronto su i tiri insidiosi

Tonoli 7 - Il difensore è stato l’uomo più pericoloso dei canarini, sfruttando diverse occasioni su corner e chiudendo bene ogni volta che è stato chiamato in causa

Adorni 5.5 - Pecca per lui l’ammonizione e una poca attenzione sul primo goal. Dal 65’ Dellavalle 6 - Partita senza sbavature per lui

Nieling 5.5 - Poco presente e anche per lui c’è stata la distrazione sul primo goal

Zanimacchia 6 - Ha crossato e corso molto per la sua squadra, non essendo mai troppo pericoloso. Dal 65’ Beyuku 6 - Non ha inciso sulla partita ma non ha neanche commesso errori

Santoro 6.5 - Il centrocampista gialloblu è arrivato più volte alla conclusione ed ha lottato molto a centrocampo

Gerli 6.5 - Alla regia ha fatto bene girando molti palloni e lottando in mezzo al campo

Massolin 7 - Anche se è stato poco presente nel primo tempo, si è fatto perdonare nel secondo con molte occasioni create ed una traversa ed un palo

Zampano 6 - Ha mostrato impegno e voglia ma non è mai stato pericoloso

Di Mariano 6 - Ha lottato molto e si è fatto vedere più volte ma mai in maniera pericolosa. Dal 62’ De Luca 6.5 - L’ex cremonese è entrato bene in campo con propositività ed ha pure colpito un palo di testa

Gliozzi 6 - Da lui ci si aspettava qualcosina in più a livello di pericolosità, ma comunque ha partecipata in maniera attiva per tutti i minuti giocati. Dal 78’ Mendes - s.v.

Andrea Sottil 6 - Molta sfortuna per i suoi ragazzi, ha preparato la partita in maniera sufficiente ma non sono mai riusciti ad avere il guizzo per segnare

Articoli correlati
Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi... Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi
Padova-Modena, le formazioni ufficiali: Papu dal 1'. Sottil punta su Di Mariano Padova-Modena, le formazioni ufficiali: Papu dal 1'. Sottil punta su Di Mariano
Altre notizie Serie B
Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più" Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Palermo, Inzaghi: "Comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non... Palermo, Inzaghi: "Comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"... Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"
Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi... Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi
Mantova-Palermo, durante il match infortunio per l'arbitro Perenzoni: sostituito... Mantova-Palermo, durante il match infortunio per l'arbitro Perenzoni: sostituito da Mucera
Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile" TMWAmoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 L'ex Roma Nelsson fa felice la Lazio: Sarri vince di misura a Verona
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti chiede rinforzi: Chiesa e un terzino nel mirino
Immagine top news n.2 Fiorentina, la Roma fa sul serio per Fortini: pronta un'offerta da 10 milioni di euro
Immagine top news n.3 Sarri: "Essere qui a parlare per me è una violenza. Alla Lazio sembra sempre l'anno zero"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan rischia di andare a -5 dall'Inter, Fiorentina terzultima
Immagine top news n.5 Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi con la Fiorentina
Immagine top news n.6 Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, serve completare"
Immagine top news n.7 Udinese, domani intervento in artroscopia al ginocchio per Zaniolo: in campo fra 3 settimane
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta: "Chivu leader. Vice Dumfries? Se c'è l'opportunità, ma non è facile"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Manna e il mercato: "Difficile toccare una squadra rodata, gennaio tosto"
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Maurizio Sarri a breve in conferenza stampa: segui le sue parole
Immagine news Serie A n.4 Chi si rivede: dopo un mese ai box, Conte 'scongela' Beukema per Inter-Napoli
Immagine news Serie A n.5 La Lazio va oltre l'emergenza e gli addii: in attesa del mercato l'Europa resta obiettivo alla portata
Immagine news Serie A n.6 Verona, parla Paolo Zanetti in conferenza stampa dopo la sfida alla Lazio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Bouah: "Girone d'andata positivo ma possiamo crescere ancora di più"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Inzaghi: "Comandato il gioco, se non chiudi le gare succede ciò che non ti aspetti"
Immagine news Serie B n.5 Pescara, Sebastiani: "Per noi il VAR non esiste. Dagasso al Venezia? Non c'è nulla"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 19ª giornata: Padova-Modena 1-0 al 45'. Padroni di casa avanti con Bortolussi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i finali delle 17:30: l'Arezzo va in fuga, vince il Lecco. 0-0 tra Casertana e Benevento
Immagine news Serie C n.2 Pontedera doppio innesto dal mercato: in arrivo Minotti e Kandje Mbambi per la difesa
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati al 45': avanti Leccpo e Arezzo, in parità il derby Casertana-Benevento
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 21ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Continua a vincere il Catania
Immagine news Serie C n.5 Monopoli, sprint per Manzi: il difensore dell’Avellino vicino al Gabbiano
Immagine news Serie C n.6 Pro Vercelli, ag. Rutigliano: "rinnovo in stallo". Due club sul regista
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.4 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)