Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro

Risultato finale: Padova-Modena 2-0

PADOVA

Sorrentino 7 - Ogni volta che è stato impegnato si è fatto trovare pronto, da sottolineare due super parate di alto livello

Belli 6 - Partita sufficiente macchiata solo dall’ammonizione. Dal 67’ Villa 6 - Ha dato il suo contributo in campo

Sgarbi 6- Il difensore si è fatto trovare sempre ben posizionato durante la partita

Perrotta 6- Ha lottato molto nella propria metacampo, partita sporcata solo dall’ammonizione

Ghiglione 5.5 - Da un ex serie a ci si aspetterebbe un pochetto di più in fase offensiva. Dal 88’ Faedo - s.v.

Fusi 7 - Ha corso, lottato e recuperato molti palloni, ottima prova per lui

Harder 5.5 - Poco presente nelle due fasi del gioco. Dal 79’ Crisetig - s.v.

Varas 6.5 - Autore dell’assist sul secondo goal, durante la partita ha corso molto ed è stato partecipe

Capelli 6.5 - Ha fatto il primo assist della partita ed è stato propositivo

Gomez 6.5 - Ogni volta che aveva il pallone tra i piedi creava qualcosa di prezioso per la sua squadra, unica pecca una condizione fisica non ottimale. Dal 78’ Seghetti - s.v.

Bortolussi 7.5 - Si è fatto trovare pronto nell’occasione del primo goal e per tutta la partita ha lottato, tenuto su palloni e corso molto. Dal 78’ Lasagna 7 - Ha chiuso definitivamente la partita segnando il goal del 2-0

Matteo Andreoletti 6.5 - Partita che nonostante tutto è stata portata a casa con freddezza sottoporta e grande compattezza difensiva

MODENA

Chichizola 6 - Poco impegnato subendo ben si 2 goal ma pronto su i tiri insidiosi

Tonoli 7 - Il difensore è stato l’uomo più pericoloso dei canarini, sfruttando diverse occasioni su corner e chiudendo bene ogni volta che è stato chiamato in causa

Adorni 5.5 - Pecca per lui l’ammonizione e una poca attenzione sul primo goal. Dal 65’ Dellavalle 6 - Partita senza sbavature per lui

Nieling 5.5 - Poco presente e anche per lui c’è stata la distrazione sul primo goal

Zanimacchia 6 - Ha crossato e corso molto per la sua squadra, non essendo mai troppo pericoloso. Dal 65’ Beyuku 6 - Non ha inciso sulla partita ma non ha neanche commesso errori

Santoro 6.5 - Il centrocampista gialloblu è arrivato più volte alla conclusione ed ha lottato molto a centrocampo

Gerli 6.5 - Alla regia ha fatto bene girando molti palloni e lottando in mezzo al campo

Massolin 7 - Anche se è stato poco presente nel primo tempo, si è fatto perdonare nel secondo con molte occasioni create ed una traversa ed un palo

Zampano 6 - Ha mostrato impegno e voglia ma non è mai stato pericoloso

Di Mariano 6 - Ha lottato molto e si è fatto vedere più volte ma mai in maniera pericolosa. Dal 62’ De Luca 6.5 - L’ex cremonese è entrato bene in campo con propositività ed ha pure colpito un palo di testa

Gliozzi 6 - Da lui ci si aspettava qualcosina in più a livello di pericolosità, ma comunque ha partecipata in maniera attiva per tutti i minuti giocati. Dal 78’ Mendes - s.v.

Andrea Sottil 6 - Molta sfortuna per i suoi ragazzi, ha preparato la partita in maniera sufficiente ma non sono mai riusciti ad avere il guizzo per segnare