Lazio, Gila: "Vittoria molto importante, avevamo bisogno di uno stimolo positivo"
Mario Gila, difensore centrale della Lazio, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 1-0 sul Verona: "Vittoria molto importante perché avevamo bisogno di uno stimolo positivo: stavamo facendo belle partite, ma non arrivava la vittoria, questa ci dà la spinta per gli sforzi che stavamo facendo".
Ti piace di più vincere i duelli o impostare?
"Mi piace sia giocare la palla che difendere, dipende dalle situazioni: la grinta che ti dà vincere i duelli non è la stessa del gestire la palla ma mi piace molto anche aiutare la squadra in questo".
Dieci clean sheet non sono pochi...
"Il merito è di tutta la squadra, il mister ci aiuta e dobbiamo continuare così perché arriveranno belle cose".
