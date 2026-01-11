Hellas Verona, Zanetti: "Straconvinto che possiamo farcela, non dobbiamo abbatterci"

Paolo Zanetti, tecnico dell'Hellas Verona, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta in casa contro la Lazio: "Le cose si aggiustano continuando a crederci e non abbattendoci, dispiace perché la squadra ha dato tutto facendo una partita importante. Li abbiamo messi in difficoltà, l'episodio ci condanna ma abbiamo avuto anche noi le nostre situazioni per portarla dove sarebbe stato giusto che andasse. Ci è mancato quel pizzico di qualità nell'ultimo passaggio e nella finalizzazione contro questo tipo di squadre non puoi sbagliare niente. Le partite sono sempre aperte".

Come mai faticate così tanto in casa?

"Queste sono partite diverse, affrontiamo grandi squadre e c'è tanto da correre anche senza palla perché loro palleggiano e si spende tanto. Sappiamo creare situazioni, i risultati vengono spostati anche da queste cose. Per me oggi la squadra ha dato l'anima come ha fatto a Napoli. Non dobbiamo soffermarci sulla negatività della classifica. Sono straconvinto che possiamo farcela".

Tornerete in ritiro?

"Non lo so, adesso valutiamo".

Il calendario non aiuta?

"Ora dovremo giocare 6 partite in 15 giorni e sono tutte grandi squadre, non è semplice starci dentro ma lavoriamo per farlo. Non possiamo piangerci addosso o perdere tempo, siamo concentrati sulla prossima partita e c'è ancora un girone intero da giocare: è ancora molto lunga, siamo padroni del nostro destino e abbiamo dimostrato di potercela giocare con chiunque però sicuramente ci manca qualcosa. Dobbiamo alzare il livello generale se vogliamo arrivare al nostro obiettivo".