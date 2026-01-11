Juventus Next Gen corsara a Livorno, Brambilla soddisfatto: "Vittoria di maturità su un campo difficile"

La Juventus Next Gen centra la seconda vittoria consecutiva superando in trasferta il Livorno per 2-1 allo stadio Armando Picchi. Un successo pesante, arrivato su uno dei campi più ostici del girone, che conferma il buon momento della squadra bianconera.

Al termine della gara, in sala stampa ha parlato l’allenatore Massimo Brambilla, che ha analizzato con lucidità l’andamento del match:

“È una vittoria importante, ottenuta su un campo molto complicato. La partita è stata equilibrata: il Livorno è partito meglio di noi, poi siamo riusciti a trovare il gol del pareggio”.

Per il tecnico, la reazione immediata dopo lo svantaggio è stata uno snodo chiave della partita:

“L’1-1 immediato è stato fondamentale, perché se non riesci a pareggiare rischi di innervosirti e di forzare le giocate”. Da lì in poi la Juventus Next Gen ha mostrato personalità e crescita: “Siamo stati bravi prima a reagire e poi a gestire la gara con maturità, trovando il gol decisivo nel finale dopo aver preso in mano il controllo del match e senza concedere ripartenze ai toscani”.

Brambilla ha sottolineato anche la qualità della prestazione nella ripresa: “Avremmo potuto passare in vantaggio prima, viste le occasioni create nel secondo tempo. Nell’ultima mezz’ora abbiamo attaccato con equilibrio e, una volta avanti, siamo riusciti ad abbassare i ritmi”.

Infine uno sguardo al percorso di crescita: “È stata un’ottima prestazione, tutt’altro che scontata. Stiamo lavorando bene: abbiamo ragazzi giovani e sappiamo di avere ampi margini di crescita, sia individuali che collettivi”.