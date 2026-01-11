Napoli, con l'Inter Ambrosino e Vergara tornano in panchina. In attesa del mercato

Il sipario sulla domenica di Serie A cala con una delle sfide più attese della stagione. Questa sera, 11 gennaio, San Siro accende i riflettori sul big match tra Inter e Napoli, in programma alle 20.45, con in palio punti pesantissimi per l’alta classifica. I nerazzurri comandano la graduatoria, ma la squadra di Antonio Conte insegue a distanza ravvicinata: solo quattro punti separano le due formazioni, rendendo lo scontro diretto un’occasione ghiotta per provare a riaprire i giochi.

Dalle formazioni anche qualche informazione di mercato in casa Napoli. Dopo due partite di assenza, tra le riserve figurano di nuovo Antonio Vergara e Giuseppe Ambrosino. Entrambi, secondo le strategie del club in questo mese di gennaio, sono destinati alla partenza in prestito, ma nessuno dei due affari è ancora definitivamente chiuso.

Il futuro di Ambrosino è certamente quello più chiaro. Il Venezia ha un accordo con il Napoli per il prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A, ma l'affare non è ancora giunto alla conclusione: nei prossimi giorni gli ultimi dettagli. Vergara, invece, dovrebbe rimanere in Serie A. C'è l'interesse del Genoa e pure quello del Lecce. Ma in questo caso è ancora tutto da scrivere.