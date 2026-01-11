Lazio, Sarri: "La speranza è che in estate ci siano 2-3 acquisti per il salto di qualità"

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 1-0 in casa del Verona. Queste le sue parole:

L'importanza della vittoria e l'esultanza a fine partita?

"Non so se avete visto la curva prima della partita… Dare una soddisfazione a quella gente per noi è tanta roba, poi la partita era importante per entrambe. La squadra ha fatto una buona partita, da dietro siamo usciti sempre bene. Purtroppo facciamo fatica a trasformare in situazioni pericolose il volume di gioco. Oggi è andata bene, la partita è stata sotto controllo anche se loro facevano belle ripartenze. Non era semplice".

Come valuta l'esordio e le prospettive di Taylor e Ratkov?

"A livello di caratteristiche ed esperienze Taylor potrebbe fare prima, Ratkov è più giovane e viene da esperienze diverse e potrebbe fare più fatica. Mi auguro di no ma bisogna metterlo in preventivo".

Quali sono le prospettive stagionali di questa Lazio?

"Per noi è una stagione difficile fin dall'inizio, col blocco del mercato e gli infortuni a catena. Stiamo cercando di creare una base sperando che la società faccia 2-3 acquisti estivi che possano farci fare il salto di qualità. Io in questo gruppo penso di poter creare una base con 7-8 giocatori di livello, ma questo è un anno così. Non ci siamo posti obiettivi materiali se non quello di creare questa base e la società è d'accordo".