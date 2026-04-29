Inter, Lautaro Martinez: "Ci vediamo con il Parma: sono guarito, pronto per domenica"

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, è stato ospite a DAZN e avuto la possibilità di rispondere a diverse domande fatte dagli stessi i tifosi. Il giocatore ci ha tenuto a rassicurare i tifosi, confermando che per il match point contro il Parma sarà della partita

"Come va il recupero? Sono guarito, pronto per domenica. Domenica torno, sono guarito!"

Nella giornata di oggi alla Pinetina l'argentino ha ripreso a lavorare insieme al resto del gruppo, dopo il recupero dall'infortunio e gli allenamenti dei giorni scorsi in modo personalizzato.

Al momento lo staff tecnico nerazzurro non intende sbilanciarsi in merito alla possibile titolarità del Toro nella sfida di domenica sera, anche perché l'obiettivo è quello di averlo al top della condizione per la finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma. Nel mezzo fra la sfida col Parma e la finale di Coppa Italia, ricordiamo, l'Inter affronterà ancora la Lazio per la sfida di campionato in programma sabato 9 maggio alle 18. Da segnalare, nell'allenamento odierno dei nerazzurri, il lavoro ancora a parte di Hakan Calhanoglu e Luis Henrique.