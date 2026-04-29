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Dimarco MVP della stagione? Non per Matri: "L'assenza di Lautaro si è sentita tanto"

Dimarco MVP della stagione? Non per Matri: "L'assenza di Lautaro si è sentita tanto"TUTTO mercato WEB
Yvonne Alessandro
Oggi alle 17:17Serie A
Yvonne Alessandro

In una stagione di Serie A dove l'Inter sta primeggiando in classifica e conta sulle dita di una mano i punti da raggiungere per il prossimo Scudetto, è intervenuto dagli studi di DAZN l'ex attaccante di Milan e Juventus - tra le altre - Alessandro Matri. Nell'analizzare, nello specifico, l'MVP di questa stagione tra le fila nerazzurre, sotto la guida di Cristian Chivu.

La scelta, tuttavia, non sarebbe ricaduta su Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter di recente capace di superare il numero di assist in un singolo campionato, in passato forgiato da Alejandro 'Papu' Gomez. Secondo l'ex bomber italiano invece il miglior giocatore di questa stagione è un altro: "L'assenza di Lautaro è volto è pesata più della presenza di Dimarco", ha evidenziato Matri, specialmente nel momento del primo lungo infortunio del capitano argentino combaciante il periodo di flessione della squadra.

"Però secondo me l'esterno destro dell'Inter è stato il meno decisivo e non è per screditare quello che fa Dimarco, ma se penso al Mctominay dell'anno scorso, lui è già stato molto più decisivo per lo scudetto del Napoli rispetto a quello che ha fatto Federico in questa stagione e lui ha fatto un'ottima stagione, strepitosa. Ma in un contesto molto buono", ha proseguito. "Per me quest'anno l'assenza di Lautaro Martinez a volte è pesata più della presenza di Dimarco. Cioè nello stesso campionato in cui l'Inter ha fatto bene comunque l'assenza di Lautaro si è sentita tanto e nonostante ci fosse Dimarco in campo".

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