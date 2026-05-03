Inter, Lautaro: "Non era facile dopo l'anno scorso, Chivu bravissimo a dare nuove energie"

L'attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Parma vinto per 2-0 e valido per la 35^ giornata di Serie A. Vittoria che consegna ai nerazzurri il 21° scudetto.

Una rivincita?

"Quello che ho detto durante il Mondiale, la tenevo dentro. Ho visto cose che non mi sono piaciute, sono fatto così e dico quello che penso. Oggi è tutto felicità e lavoro fatto, non era facile ripartire dopo una stagione molto dura avendo perso tutte le competizioni. Oggi sono molto felice di questo traguardo, magari all'inizio non ci davano come favoriti ma abbiamo lavorato tantissimo e siamo riusciti a fare qualcosa di importante".

Emblema di una squadra proiettata al futuro?

"Siete voi a dirlo, noi da tanti anni stiamo facendo un lavoro importante con 2 finali di Champions in 4 anni. Dobbiamo continuare su questa strada, quando vinci devi continuare a voler vincere ed è la cosa più bella di questo sport. Il gruppo è stata la cosa più importante".

Quanto è stato importante l'allenatore?

"E' stato bravissimo a portare entusiasmo e nuove energie. Con Simone abbiamo fatto 4 anni impressionanti, quest'anno ci serviva un cambio d'aria. Dopo quella finale è arrivato il mister e ci ha dato nuove energie. Questa cosa ci ha ridato il sorriso e conta tanto".

Hai ancora spazio in bacheca?

"Lo spazio si fa sempre, il problema è non tornare indietro. Questa è la mentalità mia e del gruppo, contento di vestire questa maglia".