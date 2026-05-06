Galliani omaggia Beccalossi: "Perdo un fuoriclasse e un amico. Era un talento unico"

Adriano Galliani è stato a lungo l'amministratore delegato del Milan e ha duellato a lungo con l'Inter, ma è arrivato in rossonero 2 anni dopo che Evaristo Beccalossi aveva lasciato i nerazzurri. Per questo il suo ricordo all'ex centravanti è legato alla parentesi con il Monza e quindi a una squadra amica. Il senatore di Forza Italia ha voluto ricordarlo nel giorno della sua scomparsa:

"Quello che è successo mi addolora profondamente. Indimenticato fuoriclasse nerazzurro, con lui perdo un amico. Il nostro legame risale alla stagione 1985-86 quando giocava nel mio Monza e il suo sinistro fatato e il suo estro purissimo incantavano i brianzoli. Caratteristiche che hanno reso Evaristo protagonista della storia del calcio italiano. Era un talento unico, capace di accendere la fantasia dei tifosi con una sola giocata. Alla sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo di sport che ha dato tanto al nostro calcio e alle mie città". A riportarlo è SportMediaset.it.