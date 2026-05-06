Futuro Lewandowski: l'agente Zahavi sarà in Europa in questi giorni, Juve e Milan sempre attente

Il Barcellona ha offerto un rinnovo molto al ribasso a Robert Lewandowski, che in stagione ha insaccato 13 gol in Liga in 27 presenze e altri 4 in Champions, visto che attualmente guadagna 20 milioni netti e in casa blaugrana ci sono sempre i conti da tenere in grande considerazione: sul suo tavolo ci sono offerte molto importanti dal punto di vista economico dall’Arabia Saudita e dalla MLS.

L'agente di Lewandowski, Pini Zahavi, sarà in Europa in questi giorni, in viaggio per parlare con i club, per avere anche una conversazione con il Barcellona e capire cosa succederà con il polacco.

Secondo Fabrizio Romano l'offerta non ha convinto il giocatore, aperto a lasciare Barcellona per approdare altrove a dispetto della stima espressa da Flick nei suoi confronti. I club italiani interessati sono due: Milan e Juventus hanno chiesto informazioni sulla situazione di Lewandowski, ma restano anche ipotesi più esotiche per la conclusione della sua carriera. I sauditi hanno sempre voluto Lewandowski, cercandolo con continuità nelle ultime tre estati.