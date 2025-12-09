Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali: ci sono Akanji e Luis Henrique, fuori Wirtz
Alle ore 21:00 l'Inter ospita il Liverpool nel programma della 6^ giornata di Fase Campionato in Champions League.
Rispetto alle indicazioni della vigilia, la sorpresa riguarda la presenza nel terzetto dei difensori centrali nerazzurri di Akanji, recuperato non soltanto per la convocazione ma anche per un posto da titolare. Il brasiliano Luis Henrique, poi, vince il ballottaggio con il connazionale Carlos Augusto per la fascia destra, sperando di dare così continuità alla buona prestazione fatta vedere col Como (con tanto di assist). A centrocampo riecco Mkhitaryan, davanti la solita ThuLa con Thuram e Lautaro Martinez, entrambi tornati alla rete nel fine settimana della Serie A. Qualche sorpresa anche per quanto concerne le scelte di Slot: ormai appurate le assenze di Salah e Chiesa, nel tridente d'attacco trova posto a sorpresa Jones, al posto del più quotato Wirtz.
Di seguito le formazioni ufficiali.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella; Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.
A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Zielinski, Sucic, Bonny, Frattesi, Diouf, Carlos Augusto, Bisseck, Cocchi, Esposito.
LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Jones, Isak, Ekitike.
A disposizione: Mamardashvili, Woodman, Kerkez, Wirtz, Bradley, Nyoni, Ngumoha, Lucky.