Marotta: "Un onore essere presidente dell'Inter, amo il calcio da quando avevo 6 anni"

"È un onore che per un ragazzino che si è avvicinato al calcio a 6 anni essere oggi presidente dell’Inter. Ricordo quando trattavo col magazziniere del Varese per vedere gli allenamenti". Ha parlato così Giuseppe Marotta, presente ieri Genova per ritirare il premio "Un Cuore da Leone – Gian Luigi Corti".

Di seguito altre dichiarazioni del presidente dell'Inter: "Sono un diplomatico. Me lo riconosco. Mi piace mediare e cercare sempre una soluzione. Mauro Colantuoni (presidente del Varese dell'epoca, ndr) mi soprannominò Kissinger, perché io sono diplomatico di natura. Ritengo che le persone, prima di giudicarle negativamente, bisogna conoscerle fino in fondo. Come è cambiato il calcio in 50 anni? Completamente.

Si è passati da un modello di mecenatismo all’attualità in cui a comandare sono i fondi di investimento. Sono diventato presidente dell’Inter perché mi sentivo pronto per farlo, grazie alla conoscenza, la professionalità, a un team che ho scelto negli ultimi anni e sono andato a centellinarlo, come faccio sempre, perché credo che la fortuna di un leader sia quella di avere uno staff e di avere un team di collaboratori validi. Io ho dei grandissimi collaboratori, li ho sempre avuti e sono poi stati la mia fortuna”.