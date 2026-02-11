L'Inter valuta il rinnovo di Mkhitaryan: possibile un'altra stagione a Milano per l'armeno

L'Inter sta valutando di rinnovare il contratto di Henrikh Mkhitaryan, in scadenza a giugno, di un altro anno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, malgrado le linee guida di Oaktree, che ha più volte ribadito di voler puntare sui giovani, per l'armeno potrebbe essere fatta un'eccezione. Difficile lo stesso discorso valga per Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij e Matteo Darmian, candidati a salutare in estate e a cercarsi un'altra sistemazione.

Per la società nerazzurra e per il presidente Giuseppe Marotta un altro aspetto importante è quello relativo al lato economico. Il nuovo accordo prevedrebbe un investimento contenuto e sarebbe solamente annuale (fino al 2027). Il calciatore, dal canto suo, sarebbe felice di poter considerare la possibilità di continuare, anche perché sul campo sta dando il suo contributo, malgrado non sia più un titolarissimo come ai tempi di Inzaghi.

Con lo stato di forma invidiabile di Zielinski e l'inserimento di Sucic, l'ex Dortmund si sta gestendo e questo gli permette di essere più performante quando impiegato. Fino a questo momento ha giocato 24 partite, 16 delle quali da titolare, ma solo 5 fino al 90'. L'Inter sa che così può giocare un'altra stagione e Chivu vuole goderselo fin quando potrà.