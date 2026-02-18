Inter, Mkhitaryan: "Brutte esperienze su questo campo, ma siamo pronti per il Bodo"

Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Ho avuto due brutte esperienze su questo campo, ci ho perso due volte su due quando ero alla Roma, ma bisogna fare del nostro meglio per fare un buon risultato perché i playoff si giocano su due partite e bisogna avere un vantaggio in vista del ritorno".

Cosa si deve fare per vincere?

"Non fare gli errori fatti dagli avversari precedenti, fare una buona gara per provare a fargli male".

Come state a livello mentale?

"Vediamo tra qualche minuto, è difficile dire ora come andrà la partita ma siamo pronti per affrontare il Bodo".