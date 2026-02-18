Inter, Mkhitaryan: "Brutte esperienze su questo campo, ma siamo pronti per il Bodo"
TUTTO mercato WEB
Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno dell'Inter, è stato intervistato da Prime Video prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt: "Ho avuto due brutte esperienze su questo campo, ci ho perso due volte su due quando ero alla Roma, ma bisogna fare del nostro meglio per fare un buon risultato perché i playoff si giocano su due partite e bisogna avere un vantaggio in vista del ritorno".
Cosa si deve fare per vincere?
"Non fare gli errori fatti dagli avversari precedenti, fare una buona gara per provare a fargli male".
Come state a livello mentale?
"Vediamo tra qualche minuto, è difficile dire ora come andrà la partita ma siamo pronti per affrontare il Bodo".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Le più lette
4 Bastoni, Kalulu, La Penna, Rocchi, Rrahmani, Allegri, Rabiot, Nico Paz, Di Francesco, Malen: una raffica di domande al maledetto mondo del calcio
Ora in radio
Primo piano
Comolli risponde a Marotta, poi la Juve crolla: Istanbul è un incubo. Spalletti deve fare come… Allegri
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Serie A
Serie B
Serie C
Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Pronostici
Calcio femminile
Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca