TMW Benitez: "La Nazionale italiana è molto interessante. Chivu? Credo che farà bene"

"L'ho seguita un po' perché è molto interessante”. Intervistato da TMW in occasione del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento, Rafa Benitez ha detto la sua anche sul momento della Nazionale italiana, di cui è stato anche tra i candidati come ct nel post Spalletti: “Quando ho fatto l'analisi del campionato europeo, devo dire che l'Italia era una squadra forte e giocava bene ma nel calcio si deve anche vincere. Ora sono in un punto in cui hanno fiducia e vediamo".

Questo calcio italiano quanto vale oggi?

"Il calcio italiano sarà sempre forte perché è molto competitivo. Poi si giocherà meglio o peggio dipenderà da ciascuno. Ma sarà sempre competitivo".

All’Inter c’è un “suo” giocatore come Chivu, come sta andando?

"Per capire come è un tuo ex calciatore come allenatore lo devi vedere allenare. Devi vedere come gestisce uno spogliatoio e questo non è facile perché non si può andare dentro nello spogliatoio ma credo che farà bene".

Modric a 40 anni è ancora decisivo.

"Il calcio italiano è meno veloce di quello inglese. Anche nel calcio spagnolo si palleggia tantissimo. I ragazzi intorno a loro possono sfruttare la sua qualità e il suo cervello per capire il calcio".

L’intervista integrale a Rafa Benitez