Inter, si raffredda la pista qatariota: Oaktree e Al Thani lontani dall'accordo

Si complica l'operazione che avrebbe potuto portare capitali qatarioti nell'Inter. Come scrive Tuttosport, la trattativa tra Oaktree, attuale proprietario di maggioranza del club nerazzurro, e il fondo Al Mirqab, riconducibile allo sceicco Hamad bin Jassim Al Thani, avrebbe subito una frenata significativa dopo i contatti delle ultime settimane. Secondo le indiscrezioni provenienti dagli ambienti finanziari, il confronto si sarebbe arenato principalmente per una questione economica. Le parti non avrebbero trovato un punto d'incontro sulla valutazione delle quote di minoranza che il fondo americano era disposto a cedere al potenziale investitore. Una distanza che avrebbe raffreddato gli entusiasmi iniziali, rendendo meno probabile una conclusione dell'operazione in tempi brevi.

Inter, il nodo della valutazione blocca i qatarioti: cosa filtra sulla trattativa

L'eventuale ingresso di Al Mirqab avrebbe consentito alla società nerazzurra di accogliere un nuovo investitore senza modificare gli attuali equilibri di controllo. Il progetto prevedeva infatti l'acquisizione di una partecipazione di minoranza da parte del fondo legato ad Al Thani, figura di rilievo della famiglia reale qatariota. Il problema sarebbe però emerso al momento di definire il valore economico dell'operazione. Le posizioni di Oaktree e dei potenziali nuovi soci risulterebbero ancora piuttosto distanti, tanto da rendere difficile immaginare un'accelerazione immediata. Al momento non è possibile stabilire se i negoziati siano definitivamente interrotti oppure semplicemente sospesi. Quel che appare evidente è il cambio di clima rispetto alle settimane precedenti, quando le prospettive di un'intesa sembravano più concrete.

Oaktree non ha fretta di vendere: l'Inter resta un investimento strategico

La frenata nei colloqui non sembra destinata a modificare i programmi della proprietà americana. Oaktree continua infatti a considerare l'Inter una componente importante del proprio portafoglio di investimenti e non avrebbe necessità di concludere l'accordo con Al Mirqab per proseguire il progetto societario. Anche senza l'ingresso di un nuovo socio, il fondo manterrebbe il proprio sostegno al club presieduto da Giuseppe Marotta, che detiene a sua volta una partecipazione nella società. Una posizione che permette alla proprietà di affrontare eventuali trattative senza l'urgenza di trovare nuovi investitori a ogni costo.

Futuro societario ancora da definire: cala l'ottimismo sull'arrivo di Al Thani

Il possibile ingresso di capitali qatarioti resta dunque una questione aperta, ma le prospettive sembrano meno favorevoli rispetto a qualche settimana fa. Negli ambienti vicini all'operazione filtrerebbe un crescente pessimismo, alimentato soprattutto dalla difficoltà di trovare una valutazione condivisa della partecipazione oggetto della trattativa. Non è escluso che i contatti possano riprendere in futuro, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a una svolta imminente. L'Inter, intanto, prosegue con Oaktree al comando e senza cambiamenti annunciati nell'assetto proprietario. Il dialogo con Al Mirqab potrebbe riaprirsi soltanto davanti a condizioni economiche differenti, mentre il fondo americano continua a puntare sulla valorizzazione della società nerazzurra.