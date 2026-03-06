Inter, rivoluzione difesa. Via in quattro, portiere incluso. Akanji verrà confermato
L'Inter va incontro a una rifondazione profonda nel corso della prossima estate. Perché solo Henrikh Mkhitaryan avrà una proposta di rinnovo fra quelli in scadenza di contratto, ma con una importante decurtazione del 30%, passano quindi dai 3,8 milioni attuali a 2,5 per un'altra stagione (come anticipato qui).
In scadenza ci sono Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij. Per nessuno è prevista un'offerta di rinnovo, a meno di straordinarie prestazioni nel corso delle prossime settimane. Quindi la difesa è da reinventare - quasi certo il riscatto di Akanji dal Manchester City, c'è poi un interesse per Oumar Solet dell'Udinese - così come c'è da prendere un portiere che possa essere il titolare, ammesso e non concesso che Josep Martinez rimanga come secondo per un'altra stagione.
Nelle ultime settimane si è parlato di Alisson Becker per la porta, così come di Marco Carnesecchi dell'Atalanta. Due profili profondamente diversi visto che il brasiliano potrebbe andare via (quasi) a prezzo di saldo, mentre il nerazzurro costa circa 40 milioni di euro. Il principale indiziato però è Guglielmo Vicario, ora al Tottenham, che avrebbe l'intenzione (e il sogno) di tornare in Italia dopo le buone stagioni in Inghilterra, per difendere la porta di una big.
