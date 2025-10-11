Inter sconfitta dall’Atletico. Ma il test è utile soprattutto per Chivu

Toccata e fuga in Libia per l’Inter, rientrata a Milano dopo l’amichevole disputata contro l’Atletico Madrid a Bengasi. I nerazzurri hanno pareggiato 1-1, cedendo ai rigore contro i Colchoneros di Diego Simeone. La partita disputata al Bengasi International Stadium ha offerto qualche indicazione utile a Cristian Chivu, nonostante i pochi titolari a disposizione. A segno Yann Bisseck, autore del gol del pareggio nella ripresa con un colpo di testa su calcio d’angolo battuto da Mkhitaryan. Partita utile anche per vedere all’opera qualche giovane dell’Under 23 guidata da Stefano Vecchi. Oggi, invece, sono diversi i nerazzurri impegnati in nazionale. Tra tutti, spiccano gli impegni dei cinque nerazzurri convocati dall’Italia di Gattuso.

Minuti nelle gambe per Diouf, Luis Henrique luci e ombre

La partita giocata a Bengasi ha mostrato due squadre abbastanza rimaneggiate, ma non per questo poco propense a mettersi in mostra. Tra i nerazzurri buona prova di Josep Martinez, anche se leggermente in ritardo nel tuffo sul gol. Minuti nelle gambe per Andy Diouf che sta provando ad inserirsi maggiormente nei meccanismi di squadra. Luis Henrique invece abbastanza opaco. Pochi guizzi ed errore dal dischetto nella lotteria dei calci di rigore. Entrambi sono attesi al cambio di passo definitivo. Ad oggi, infatti sono ancora leggermente indietro nelle rotazioni del tecnico rumeno. Anche se i segnali migliori sembrano arrivare dal francese.

Attesa per l’Italia, ecco i possibili titolari nerazzurri

Questa sera tocca all’Italia. Gli azzurri guidati da Gennaro Gattuso sfidano l’Estonia per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Il c’è della Nazionale dovrebbe schierare titolari almeno tre giocatori dell’Inter. Stiamo parlando di Barella, Bastoni e Dimarco. Davanti si candida anche Pio Esposito ma Moise Kean pare essere in vantaggio sul numero 94 dell’Inter. Panchina invece per Fratttesi, possibile arma da sfruttare in caso di necessità.