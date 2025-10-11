Italia, Sacchi è fiducioso: "Mi fido di Gattuso, della sua serietà e delle sue capacità"

"Ho buone sensazioni perché mi fido di Gattuso, della sua serietà e della sua capacità di trasmettere entusiasmo a tutto il gruppo". Arrigo Sacchi crede i questa Nazionale e nel suo commissario tecnico. L'Italia scenderà in campo questa sera a Tallinn per sfidare l'Estonia nel primo di due match importantissimi per blindare almeno il secondo posto nel girone di qualificazione al Mondiale 2026 che vale i playoff. Una partita insidiosa che precede poi lo scontro diretto con Israele per gli spareggi nella speranza che la Norvegia rallenti la sua corsa oggi alle 18.

Una situazione che potrebbe rimettere in corsa gli azzurri per il primo posto ma che al momento non è percorribile. Ad ora in caso di successo in ogni partita, l'Italia avrebbe la certezza di giocarsi i playoff: "E allora? A me non interessa come ci arriviamo, al Mondiale - sottolinea all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'ex tecnico di Milan e Parma -.. Mi interessa arrivarci.

Perché non parteciparvi per la terza volta consecutiva sarebbe una botta tremenda per tutto il movimento. La Nazionale è la punta dell’iceberg. Se funzionano gli azzurri, tutti ne trarranno giovamento, a cominciare dai club che non sempre hanno dimostrato un grande interesse per la Nazionale".