Mattia Aramu: "Ho voglia di tornare a giocare. Palermo e Venezia favorite in Serie B"

Mattia Aramu, esterno offensivo ex di Venezia, Bari, Genoa e Mantova, è rimasto svincolato dopo la fine del suo ultimo contratto e ha deciso di raccontarsi attraverso un'intervista concessa a PianetaSerieB:

“Sto bene. Sono in attesa, mi sto allenando e spero che a breve possa trovare una sistemazione perché ho voglia di giocare. Sto cercando di tenermi nella condizione migliore possibile. Ovvio, poi mi manca comunque il ritmo-squadra, ma penso sia normale. Contatti in estate? Sì, ma poi non si sono concretizzati. A tutto questo sono subentrate certe dinamiche nel corso del mercato estivo e non siamo riusciti a trovare la quadra su tutto”.

Aramu, in conclusione, fa anche un pronostico sul torneo di Serie B: “La Serie B è molto strana, puoi ritrovarti sopra o sotto nel giro di una giornata. Vedendo questo inizio di campionato le favorite sono Palermo e Venezia, con la sorpresa Modena che sta facendo molto bene. Quello cadetto è un torneo in cui può succedere di tutto, non saprei cosa dire”.