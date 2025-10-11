San Siro, no del Tar alla sospensiva. Il Giornale Milano: "E fissa l'udienza dopo la vendita"

"Stadio, no del Tar alla sospensiva. E fissa l'udienza dopo la vendita" scrive quest'oggi Il Giornale Milano in prima pagina. Il Tar della Lombardia boccia il ricorso che chiedeva di sospendere "in via urgente" la delibera con cui il Consiglio comunale il 29 settembre ha dato il via libera alla vendita di San Siro.

L'associazione Gruppo Verde San Siro e oltre 100 abitanti della zona, assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, avevano appena notificato al Tar "motivi aggiunti" legati al ricorso già depositato nei mesi scorsi chiedendo lo stop alla vendita.

E invece, l'udienza nel merito è stata fissata solo l'11 novembre, quando il rogito a meno di sorprese sarà già avvenuto. Comune, MIlan e Inter vogliono concludere entro fine ottobre per scongiurare il vincolo dei 70 anni sul secondo anello che scatterebbe dal 10 novembre.