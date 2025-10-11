Trezeguet: "Non sarei sicuro che Vlahovic lascerà la Juve. Nel calcio non c'è niente di certo"

Chi meglio di lui per parlare del reparto avanzato della Juventus? David Trezeguet analizza il momento della formazione bianconera. L'attaccante francese si è espresso ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul reparto offensivo che comunque può contare su giocatori di qualità come Dusan Vlahovic ma anche Jonathan David e Lois Openda. Questi ultimi due stanno facendo molta fatica a lasciare il segno a livello realizzativo, soprattutto il secondo:

"Credo che un po’ tutte le squadre siano in un momento di assestamento, il campionato è appena iniziato e qualche giocatore deve magari ancora capire com’è la serie A. Certo, la cosa che più risalta in questo momento è la difficoltà della Juve a sfruttare in pieno il suo potenziale offensivo, che è notevole"

Ed infine anche un commento breve sull'attaccante serbo che potrebbe lasciare il club, anche se "non sarei sicuro che Vlahovic lascerà la Juve - ha sottolineato l'ex centravanti francese - anche se tutto fa pensare che questo accadrà, ma nel calcio di certo non c’è niente. Io nei miei dieci anni alla Juve ho avuto parecchi momenti in cui pensavo di lasciare Torino, ma poi non succedeva. Anche perché non avevo l’esigenza di cambiare. Alla Juve stavo benissimo".