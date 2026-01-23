Inter shock, Chivu toglie subito Luis Henrique: fuori al 34', entra Dimarco
TUTTO mercato WEB
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
L'Inter è sotto shock: a San Siro conduce il Pisa per 0-2. E Chivu prende una scelta forte: fuori Luis Henrique già al 34', con il pubblico che rumoreggia, al suo posto dentro Dimarco.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Le più lette
1 I conti ai conti del Como: come farà col Fair Play Finanziario? È tutto già nei piani di Suwarso. E la foto alle 2 di notte di Fabregas racconta perfettamente questa visione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile