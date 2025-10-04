Inter spumeggiante nel segno di Lautaro e Bonny: 2-0 alla Cremonese al 45'

Segui qui la diretta di Inter-Cremonese

Termina il primo tempo a San Siro: è un'Inter che si diverte quella che sta battendo 2-0 la Cremonese. Subito a segno Lautaro, poi molte chance create e non sfruttate, fino al raddoppio di Bonny in chiusura di frazione. In totale i nerazzurri hanno già effettuato 16 conclusioni, delle quali 6 nello specchio, contro un tiro dei grigiorossi.

Partenza forte dell'Inter: Lautaro la sblocca subito

La principale novità di Chivu in formazione è Frattesi, che ci mette un minuto a sfiorare il gol: cross di Dimarco, inserimento del centrocampista che non inquadra la porta. L'Inter approccia bene la gara, Akanji calcia dai venti metri, ma alto. Al sesto minuto l'Inter la sblocca: Barella recupera palla su Sanabria, poi serve in profondità Bonny che pesca Lautaro libero in mezzo, il Toro non sbaglia. Sommer è reattivo a neutralizzare un tiro deviato di Floriani Mussolini. Arriverebbe anche il raddoppio al 12', ma Akanji deviando il tiro di Dimarco si trova in fuorigioco per un piede.

L'Inter produce tanto, Cremonese in difficoltà

Ancora Inter, Frattesi calcia dal limite e Silvestri in tuffo manda in corner. Passano pochi minuti, bello scambio in velocità con Lautaro che premia l'inserimento di Mkhitaryan, che calcia addosso a Silvestri. L'Inter è un rullo: Mkhitaryan calcia, Silvestri para e Dimarco da posizione defilata non riesce nel tap-in vincente. Barella pesca Lautaro davanti a Silvestri, all'argentino non riesce la deviazione volante. Ancora Inter, ancora con Mkhitaryan che non inquadra la porta da fuori.

Bonny raddoppia su assist di Dimarco

Al 38' ecco il raddoppio: Barella per Dimarco che crossa sul primo palo dove Bonny anticipa tutti di testa e sigla il 2-0. Dimarco a sinistra è scatenato: altro traversone basso dove nessuno riesce a deviare, la palla sfila.