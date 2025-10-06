Inter, Stankovic può rientrare nel 2027. L'idea del club è valorizzarlo al massimo

Secondo quanto scrive L'Interista, Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, verrà lasciato anche la prossima stagione in Belgio. La cessione nerazzurra del figlio d'arte al Club Brugge è considerata un investimento: due anni in una squadra di buon livello, che giochi la Champions League e lui praticamente sempre titolare, è la gavetta giusta per poi rientrare alla base tra due anni. I nerazzurri hanno infatti due anni di "recompra".

Nell'estate del 2026 potrebbe tornare a Milano per 23 milioni di euro, nel 2027 aggiungendo 2 milioni. In sede sono sempre più convinti che un rientro alla giusta età e con esperienza possa arricchire l'Inter di un Signor giocatore e il centrocampista entrare subito in squadra senza aspettare di dover crescere in allenamento come alcuni nerazzurri stanno facendo ora. Stankovic è forte e l'Inter gli sta preparando il futuro.

Nel 2027 scadrà il contratto di Calhanoglu e forse un sostituto potrebbe già esserci. La carriera del serbo è iniziata con le giovanili nerazzurra, è proseguita in Svizzera, con ben 40 presenze tra Super League e Coppa Svizzera, e ora tra Champions e Jupiler Pro League il giovane centrocampista è già in doppia cifra a livello di presenze in campo, sempre titolare.