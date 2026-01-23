Inter sulle montagne russe: Pio Esposito completa la rimonta sul Pisa
Segui qui la diretta testuale di Inter-Pisa su TuttoMercatoWeb.com
Pazza Inter a San Siro: Francesco Pio Esposito con un gran colpo di testa sul cross di Alessandro Bastoni dalla sinistra completa la rimonta al 47', da 0-2 a 3-2.
