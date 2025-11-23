Live TMW Inter, Thuram: "Abbiamo incontrato uno dei migliori portieri del mondo"

L'Inter cade nel derby e fallisce l'aggancio alla vetta. La Roma ora è in vetta da sola a quota 27 punti. I nerazzurri hanno sbattuto contro il muro di Mike Maignan, vero uomo partita insieme a Cristian Pulisc autore del gol partita. In conferenza stampa per commentare il match dello stadio Giuseppe Meazza l'attaccante dell'Inter Marcus Thuram.

Come ti spieghi il derby perso?

"Abbiamo fatta una gara seria e abbiamo incontrato uno dei migliori portieri al mondo. In queste partite contano i dettagli".

Come ti spieghi gli scontri diretti persi?

"Non so se è una casualità, dobbiamo migliorare".

Avete difficoltà con il blocco basso?

"Capita a tutte le squadre, non solo contro l'Inter".

Come ti senti fisicamente?

"Sono rientrato con voglia di aiutare la squadra, negli ultimi dieci minuti non avevo le gambe che volevo avere ma è normale".

In un po' di derby mostrate superiorità ma non vincete. Come mai?

"Sì nelle ultime partite sono state quasi tutte uguali. Hanno un gioco in cui ci aspettano e ripartono forte e lo fanno anche bene. Il Milan ha grandi campioni e si sono difesi benissimo".

Quanto sarà utile la partita di Madrid?

"Ogni partita conta per ripartire, soprattutto dopo tre giorni".