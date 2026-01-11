Berti 'gioca' Inter-Napoli: "Vedo un Conte nervoso. E mi aspetto il gol dell'ex Zielinski"

Per commentare la super sfida tra Inter e Napoli in programma questa sera, a partire dalle 20:45, nella cornice di San Siro, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport l’ex nerazzurro Nicola Berti. Queste le sue considerazioni sul match: “Vedo un Conte nervoso. Sarà che il Napoli non è abituato come l’Inter a giocare ogni tre giorni”.

Sull’uomo decisivo, poi, Berti confida nel grande ex: “Mi aspetto il gol decisivo del grande ex Zielinski: il polacco ha cominciato a tirar giù i calzettoni…alla Berti. Per me sarà determinante, proprio come Barella, che resta il calciatore più “bertiano” di tutti”.

Berti ha anche elogiato il lavoro fatto finora da Chivu e ha parlato della sfida a distanza con Conte: “È perfetto, anche per come comunica. È una novità. Si sa come i vari Allegri, Conte, Spalletti vanno a parlare ai giornalisti. Chivu, da questo punto di vista, è un genio. E io amo i geni. Si tiene lontano dalle polemiche, è diverso. E a tal proposito: Conte faccia... il Conte a casa sua. Ma nel Napoli bisogna stare attenti sopratutto a McTominay e Hojlund: sono i più decisivi. Se l’Inter dovesse allungare ancora, però, darebbe una bella spallata a tutti”.