Inter, Thuram: "Una sconfitta non deve farci cambiare, siamo sulla strada giusta"

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, commenta così ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nel derby col Milan: "Non mi so spiegare perché abbiamo perso, col mister troveremo le soluzioni per migliorare perché è molto bravo. Siamo ancora a novembre e ci sono ancora tante partite decisive".

Cosa sta mancando all'Inter?

"Giocando come noi col possesso della palla ci apriamo, prendendo dei contropiedi che ci fanno male. Il Milan è la squadra più forte in Europa con il Real Madrid nelle ripartenze. Abbiamo fatto una partita seria, ma dobbiamo migliorare".

Come si riparte dopo questa sconfitta?

"La cosa più importante è avere fiducia in noi stessi e nel progetto del mister, una sconfitta non deve farci cambiare. Penso che l'Inter sia sulla strada giusta, non è tutto da buttare".