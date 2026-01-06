Juve, Thuram e i foglietti di Spalletti: "Indicazioni chiare. A me? Non scrive niente"

Khéphren Thuram, centrocampista della Juventus, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il 3-0 rifilato al Sassuolo, dopo il pari deludente arrivato nel precedente turno di campionato: “Con il Lecce avevamo fatto una buona partita, abbiamo avuto tante occasioni ma non abbiamo vinto. Stasera penso che abbiamo fatto una grande gara, c’era tutto: occasioni, ritmo. Penso che il 3-0 sia giusto”.

Pensate solo al quarto posto o anche alle prime posizioni?

“Siamo la Juventus, quando giochi per questo club giochi sempre per vincere. Non guardiamo la classifica, ma partita dopo partita. Il nostro obiettivo è sempre vincere”.

Spalletti ha detto che nello spogliatoio tutti gli schemi sono scritti chiaramente sui biglietti. Sono indicazioni complicate?

“No, non sono complicate. Scrive cose con molto senso, intelligenti per la squadra”.

Per te cosa scrive?

“Per me niente (ride, ndr)”.