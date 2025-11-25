Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo

Dopo l'arrivo negli Stati Uniti nella nottata italiana la Nazionale ha iniziato a lavorare in vista della doppia sfida contro gli Stati Uniti per celebrare i 40 anni dalla fondazione della nazionale a stelle e strisce e a distanza di oltre 15 anni dalla prima sfida fra le due squadre giocata a Jesolo 18 agosto del 1985. Questo il report della giornata delle Azzurre pubblicato dalla FIGC:

Nel pomeriggio, alle 16.30 locali, le 28 calciatrici a disposizione di Andrea Soncin - comprese le due ‘americane’ Lisa Boattin e Sofia Cantore, che hanno raggiunto il gruppo nel quartier generale di Orlando - inizieranno all’Osceola Heritage Park a preparare le due sfide con la seconda forza del Ranking FIFA. L’avvicinamento ai primi 90’ con Lindsey Heaps e compagne (la centrocampista del Lione è la ragazza con più presenze e goal tra quelle convocate da Emma Hayes, arrivata sulla panchina USA dopo la lunga esperienza al Chelsea) proseguirà domani mattina con la seduta all’Inter&Co Stadium, l’impianto da 25500 posti che ospiterà la sfida in programma nella notte tra venerdì e sabato. Il viaggio a stelle e strisce delle Azzurre è pronto a entrare nel vivo e la squadra non vede l’ora di misurarsi con la corazzata americana, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi il suo straordinario 2025.

L’ELENCO DELLE CONVOCATE

Portiere: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan);

Difenditrici: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Huston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Beatrice Merlo (Inter), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Alice Corelli (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).

IL PROGRAMMA

Mercoledì 26 novembre

Ore 11.00 lt Allenamento presso Inter&Co Stadium di Orlando

Giovedì 27 novembre

Ore 17.30 lt Allenamento presso Osceola Heritage Park di Orlando

Venerdì 28 novembre

Ore 19.00 lt (1.00 ora italiana, Rai 2) Gara USA-ITALIA

Sabato 29 novembre

Ore 10.30 lt Allenamento presso Osceola Heritage Park di Orlando

Ore 16.30 lt Trasferimento a Fort Lauderdale

Domenica 30 novembre

Ore 18.00 lt Allenamento presso Chase Stadium di Fort Lauderdale

Lunedì 1° dicembre

Ore 19.00 lt (1.00 ora italiana, Rai 2) Gara USA-ITALIA

Martedì 2 dicembre

Ore 19.40 lt Partenza volo da Miami