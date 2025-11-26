Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

...con Giuseppe Ursino

...con Giuseppe UrsinoTUTTO mercato WEB
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

"Il Milan è una delle favorita per lo Scudetto, ma non la favorita". Così a TuttoMercatoWeb.com Giuseppe Ursino fotografa il campionato di Serie A.

DIrettore, su chi punta per lo Scudetto?
"Una tra Napoli e Inter. Ma ho l'impressione che quest'anno ci sarà qualche sorpresa".

Cioè?
"Una tra Roma e Bologna. Il Bologna sarebbe una bella storia, è una squadra che gioca molto bene".

A Napoli, intanto, è tornato il sereno.
"Conte è uno dei più grandi allenatori per questo. Nelle difficoltà fa risorgere la sua quadra. È molto bravo, tecnicamente e psicologicamente".

A Bologna è un Bernardeschi ritrovato...
"L'avevo detto: può ancora dare tanto. L'ho visto bene, soprattutto nelle ultime due partite".

E l'Atalanta, con Palladino?
"A Firenze ha fatto benissimo, è un allenatore bravo. L'Atalanta cambiando tecnico ha cercato di prendere uno che somigliasse molto a Gasperini. Anche se sono contrario a queste cose".

Cioè?
"Ormai la storia con Gasperini era finita. Bisognava cambiare filosofia. Ma i Percassi sono gente molto valida e sanno cosa fare".

Juric ha deluso....
"Si, ma è bravo. Fidatevi. Deve essere seguito. Ha un carattere forte. Mi sorprende come non abbia fatto bene a Bergamo, essendoci un direttore che l'ha voluto fortemente".

Chiudiamo con la B: come la vede?
"Campionato bellissimo. Le favorite sono sempre le stesse. Mi sta deludendo il Palermo: nove punti di distacco dal vertice, con quella squadra, non è normale. Monza, Venezia e Modena se la giocano per andare in A. E il Frosinone, che gioca molto bene, è una sorpresa"

Articoli correlati
Ursino: "Il Crotone è stata la mia famiglia per 27 anni. Lo Scida deve tornare un... Ursino: "Il Crotone è stata la mia famiglia per 27 anni. Lo Scida deve tornare un fortino"
Ursino sulla Serie B: "Occhio al Frosinone di Alvini, il Bari ha tutto per risollevarsi"... Ursino sulla Serie B: "Occhio al Frosinone di Alvini, il Bari ha tutto per risollevarsi"
Ursino: "Palermo, Venezia e Monza favorite per la promozione in A. Ma occhio al Modena"... Ursino: "Palermo, Venezia e Monza favorite per la promozione in A. Ma occhio al Modena"
Altre notizie A tu per tu
...con Giuseppe Ursino ...con Giuseppe Ursino
...con Joao Santos ...con Joao Santos
...con Giocondo Martorelli ...con Giocondo Martorelli
...con Danilo Pagni ...con Danilo Pagni
...con Massimo Taibi ...con Massimo Taibi
...con Roberto Breda ...con Roberto Breda
...con Vittorio Sabbatini ...con Vittorio Sabbatini
…con Diego Lopez …con Diego Lopez
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
2 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
3 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
4 Al Ittihad, Conceição attacca: "A 50 anni potrei giocare, al ritmo espresso dalla squadra"
5 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.1 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
Immagine top news n.2 Napoli, notte dolce di Champions: vittoria nel ricordo di Maradona e addio mini-crisi
Immagine top news n.3 Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, scatto dell'Italia: ora è sul podio
Immagine top news n.4 Prima vittoria in questa Champions League per la Juventus: pazzo 3-2 sul Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Per Maradona e per la classifica: Napoli, vittoria fondamentale. McTominay abbatte il Qarabag
Immagine top news n.6 Napoli, Manna e il mercato di gennaio: "Priorità al centrocampo, lì siamo contati"
Immagine top news n.7 Chivu e le critiche a Sommer: "Difendo tutti i miei giocatori. Prima o poi toccherà anche a Martinez"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 25 novembre
Immagine news Serie A n.2 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
Immagine news Serie A n.3 Bodo/Glimt rimontato dalla Juventus, Sjovold: "Hanno inciso le loro sostituzioni"
Immagine news Serie A n.4 Boban: "Napoli serio e maturo contro un buon Qarabag. E McTominay è straordinario"
Immagine news Serie A n.5 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Immagine news Serie A n.6 Fullkrug va via dal West Ham: offerto a Milan e Roma, ma le risposte sono tiepide
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Tsadjout: "Sabato sarò a disposizione. Possiamo levarci belle soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.2 Serena sul Papu: "Condizione fisica è un punto interrogativo. Ma averlo in squadra è un aiuto"
Immagine news Serie B n.3 Modena, Tonoli: "Testa rivola al Cesena. Obiettivi? Ancora è presto per tirare le somme"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino reintegra tre giocatori: Cagnano, Manzi e Rigione a disposizione
Immagine news Serie B n.5 Prosegue la campagna 'Nemmeno con un fiore'. Le iniziative per Spezia-Sampdoria
Immagine news Serie B n.6 Carrarese, Zanon: "Al Barbera per dire la nostra. Tifosi? Spero che tornino quanto prima"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani verso la cessione? Antonini: "Avanti fino a giugno. Poi faremo dei ragionamenti"
Immagine news Serie C n.2 La Ternana guarda al futuro: il giovane Romeo firma fino al 2028. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Zagre lancia il Ravenna: 3-0 contro l'Arzignano e quarti conquistati
Immagine news Serie C n.4 Renate, tegola Esposito in mezzo al campo: frattura scomposta della clavicola
Immagine news Serie C n.5 Lucioni: “Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori”
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, il Crotone cala il tris in rimonta e va avanti. Sorrento ko
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.2 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…