...con Giuseppe Ursino

"Il Milan è una delle favorita per lo Scudetto, ma non la favorita". Così a TuttoMercatoWeb.com Giuseppe Ursino fotografa il campionato di Serie A.
DIrettore, su chi punta per lo Scudetto?
"Una tra Napoli e Inter. Ma ho l'impressione che quest'anno ci sarà qualche sorpresa".
Cioè?
"Una tra Roma e Bologna. Il Bologna sarebbe una bella storia, è una squadra che gioca molto bene".
A Napoli, intanto, è tornato il sereno.
"Conte è uno dei più grandi allenatori per questo. Nelle difficoltà fa risorgere la sua quadra. È molto bravo, tecnicamente e psicologicamente".
A Bologna è un Bernardeschi ritrovato...
"L'avevo detto: può ancora dare tanto. L'ho visto bene, soprattutto nelle ultime due partite".
E l'Atalanta, con Palladino?
"A Firenze ha fatto benissimo, è un allenatore bravo. L'Atalanta cambiando tecnico ha cercato di prendere uno che somigliasse molto a Gasperini. Anche se sono contrario a queste cose".
Cioè?
"Ormai la storia con Gasperini era finita. Bisognava cambiare filosofia. Ma i Percassi sono gente molto valida e sanno cosa fare".
Juric ha deluso....
"Si, ma è bravo. Fidatevi. Deve essere seguito. Ha un carattere forte. Mi sorprende come non abbia fatto bene a Bergamo, essendoci un direttore che l'ha voluto fortemente".
Chiudiamo con la B: come la vede?
"Campionato bellissimo. Le favorite sono sempre le stesse. Mi sta deludendo il Palermo: nove punti di distacco dal vertice, con quella squadra, non è normale. Monza, Venezia e Modena se la giocano per andare in A. E il Frosinone, che gioca molto bene, è una sorpresa"
