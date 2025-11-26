...con Giuseppe Ursino

"Il Milan è una delle favorita per lo Scudetto, ma non la favorita". Così a TuttoMercatoWeb.com Giuseppe Ursino fotografa il campionato di Serie A.

DIrettore, su chi punta per lo Scudetto?

"Una tra Napoli e Inter. Ma ho l'impressione che quest'anno ci sarà qualche sorpresa".

Cioè?

"Una tra Roma e Bologna. Il Bologna sarebbe una bella storia, è una squadra che gioca molto bene".

A Napoli, intanto, è tornato il sereno.

"Conte è uno dei più grandi allenatori per questo. Nelle difficoltà fa risorgere la sua quadra. È molto bravo, tecnicamente e psicologicamente".

A Bologna è un Bernardeschi ritrovato...

"L'avevo detto: può ancora dare tanto. L'ho visto bene, soprattutto nelle ultime due partite".

E l'Atalanta, con Palladino?

"A Firenze ha fatto benissimo, è un allenatore bravo. L'Atalanta cambiando tecnico ha cercato di prendere uno che somigliasse molto a Gasperini. Anche se sono contrario a queste cose".

Cioè?

"Ormai la storia con Gasperini era finita. Bisognava cambiare filosofia. Ma i Percassi sono gente molto valida e sanno cosa fare".

Juric ha deluso....

"Si, ma è bravo. Fidatevi. Deve essere seguito. Ha un carattere forte. Mi sorprende come non abbia fatto bene a Bergamo, essendoci un direttore che l'ha voluto fortemente".

Chiudiamo con la B: come la vede?

"Campionato bellissimo. Le favorite sono sempre le stesse. Mi sta deludendo il Palermo: nove punti di distacco dal vertice, con quella squadra, non è normale. Monza, Venezia e Modena se la giocano per andare in A. E il Frosinone, che gioca molto bene, è una sorpresa"