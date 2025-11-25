Inter, Chivu all'esame Atletico Madrid: "Simeone? Non mi sento né migliore né inferiore"

"Il bello del calcio è che ci può sempre essere una rivincita". Il tecnico dell’Inter, Cristian Chivu, alla vigilia della partita contro l’Atletico Madrid parla così in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) tornando sul ko nel derby contro il Milan: "Noi abbiamo messo qualità e determinazione nel derby e forse ci sono mancate un po' di lucidità e fortuna. Abbiamo messo maturità, concentrazione, qualità, ci è mancato forse un pizzico di lucidità sotto porta. Siamo riusciti a togliere al Milan i loro punti forti al 99%, è bastato quell’1% che speriamo di riempire nei prossimi impegni. Domani ci aspetta una partita importante in Champions, sappiamo quanto è difficile in casa loro".

Che idea ha di Simeone come allenatore? Come si sente nel confronto con questi allenatori?

"Mi sento né meglio né peggio di loro, con una certa esperienza nel calcio. Non mi sento ne migliore ne peggiore di loro".

Cosa pensa dell'Atletico Madrid?

"E' una squadra che ha dovere e qualità necessaria per arrivare più lontano possibile".

La partita con l'Atletico è uno scontro diretto in Champions?

"Questa è una partita importante di Champions. Abbiamo fatto 12 punti ma non sono state partite facili. Domani sera non sarà facile come nelle prime quattro".

La strada è quella giusta nonostante la sconfitta nel derby? Cos'ha detto per evitare la frustrazione?

"Che bisogna continuare a lavorare. Barella ha detto una cosa interessante: meglio essere preso a pallonate e perdere 3-0 che perdere una partita come la nostra. Non so se ha ragione, perché io da allenatore devo vedere anche la parte buona. Dobbiamo continuare a lavorare. Io da allenatore devo vedere anche la parte buona, devo gestire tutto anche la frustrazione ma sono molto maturi. Purtroppo non è bastato ma forse avevamo bisogno anche di un po' di fortuna che è molto importante".

Cosa pensa di Simeone?

"Non l’ho mai affrontato, ma conosco la sua carriera e cosa ha fatto per la nazionale argentina e in Italia. L’ho affrontato quando allenava il Catania, lo ammiravo e lo guardavo: mi è sempre piaciuto. Da allenatore ha trasmesso le idee sue fin dall’inizio, 14 anni in una società non sono pochi. Trasmette sempre le sue idee, l'ho affrontato quando era al Catania. In Libia abbiamo anche scambiato due battute. Spero di fare una carriera importante come lui".