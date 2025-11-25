Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”

Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Daniel Uccellieri
Oggi alle 18:41Serie C
Daniel Uccellieri
A Tutta C
Ascolta il podcast
TMW Radio / A Tutta C
00:00
/
00:00

L’esperto dirigente Giorgio Perinetti, oggi in Serie D all'Athletic Palermo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio nel corso dell'appuntamento serale con la trasmissione A Tutta C.
Direttore, lei conosce molto bene tutti i campionati, ovviamente, ma anche la Serie C, dove ha lavorato di recente. Partirei proprio dal girone che ha vissuto negli anni scorsi, quello meridionale. Quest’anno più che mai c’è un equilibrio enorme. Facciamo fatica a individuare una vera favorita per la vittoria finale.
"Sì, ma è una cosa che nel Girone C si ripete spesso. L’anno scorso c’è stata l’esplosione dell’Avellino che ha dominato il campionato nella seconda parte. È un girone sempre molto combattuto: oltre alle difficoltà tecniche, ci sono anche quelle ambientali, perché è un girone fisico, impegnativo. Di solito la matassa si sbroglia solo nelle ultime tre o quattro giornate".

Quindi secondo lei non c’è una vera favorita? Almeno sulla carta, c’è una squadra che sembra più forte delle altre?
"Sulla carta avevo pensato a Catania, Casertana e Benevento. Ora però il Cosenza sta venendo fuori molto bene: ha un allenatore valido, che faceva giocare bene il Rimini e che da calciatore ha avuto esperienze importanti, e ora le sta ripetendo da tecnico. Cosenza è una piazza importante, trascinante. Magari a gennaio prendono un paio di giocatori per completare la rosa… insomma, sarà un campionato molto combattuto. Benevento è in difficoltà, ma Casertana, Catania, Cosenza… è un girone incerto come sempre".

Lei è un grande esperto di mercato. Le chiedo: quanto è difficile per queste squadre che lottano per la promozione muoversi nel mercato di gennaio, considerando che solo una sale direttamente mentre le altre devono passare dalla lotteria dei playoff?
"Non è che il mercato di gennaio sia difficile in sé. Il problema è che le squadre che stanno davanti si domandano quanto intervenire: toccare troppo può rompere equilibri importanti. Tu pensi di rinforzarti, ma rischi di creare disequilibri. È un mercato molto strategico: devi capire bene dove intervenire veramente e non farti ingolosire dalle opportunità. Per esempio, quando vincemmo il campionato di C con Inzaghi a Venezia contro il Parma, loro a gennaio fecero inserimenti enormi, mentre noi prendemmo solo uno o due giocatori. A gennaio c’erano due punti di differenza, alla fine diventarono otto. Bisogna essere mirati: l’opportunità a volte può essere controproducente rispetto all’equilibrio costruito nella prima parte di stagione".

Cambio girone: vado nel Girone B. Nell’ultimo turno c’è stata una prova di forza importante dell’Arezzo, che sta dimostrando di essere la più forte. Forse non è uno strappo decisivo come quello del Vicenza nel Girone A, ma l’Arezzo, nonostante l’Ascoli sia molto competitivo e il Ravenna una splendida sorpresa, sembra la favorita.
"Sì, ma parliamo di due realtà - Vicenza e Arezzo - che da due o tre anni si preparano per il salto. L’Arezzo in passato non ci è riuscito, ma ha completato un percorso che oggi lo rende di diritto la favorita. Il campionato è lungo, lo sappiamo, e il Ravenna è un avversario forte, con una società solida, mezzi importanti e la guida esperta di un veterano come Braida. Non molleranno. Però l’Arezzo sembra davvero in grado di capitalizzare il lavoro degli ultimi anni".

Se l’aspettava un inizio così del Ravenna? Ricordiamo che è una neopromossa in Serie C.
"Sì, ma le neopromosse ben strutturate possono fare questi percorsi. Lo dico anche per esperienza personale: quando facemmo la cavalcata dalla D alla B con il Venezia, e quasi riuscimmo a salire addirittura subito in A, dimostra che è possibile. Il Ravenna arriva da una D neppure vinta, perché c’è stato un ripescaggio, ma è una squadra seria, forte, sta facendo bene e non mi sorprende vederla lì".

Prima parlava del Vicenza. Anche loro, come l’Arezzo, sono anni che inseguono questo salto. Hanno un bel vantaggio sulle inseguitrici: le chiedo un giudizio proprio sulle rivali, Lecco, Union Brescia e il Cittadella, partito malissimo e che adesso si è ripreso alla grande. Secondo lei è troppo tardi per colmare il gap con il Vicenza?
"Il Vicenza è strutturato: ha un allenatore molto bravo, un ambiente straordinario per la C, un grande pubblico, una grande società. Credo davvero che questo possa essere l’anno giusto. Il Brescia sta facendo un percorso particolare: da una situazione di ricostruzione senza responsabilità immediate, è passato alle pressioni da squadra che deve lottare per i primi posti. Non è facile. Il Lecco si sta comportando bene. Il Cittadella, invece, ha più esperienza: ha un direttore fantastico, che resta in C per scelta personale, ma potrebbe stare in A quando vuole. Hanno esperienza, competenza e qualità: se il Vicenza rallenta un po’, il Cittadella sarà sicuramente lì nei paraggi fino alla fine".

Direttore, prima di salutarla so che ci teneva a parlare del suo libro, “Quello che non ho visto arrivare”.
"Sì. Ho scritto questo libro riportando un’esperienza personale molto dolorosa. Non è tanto il libro in sé, quanto il messaggio che vuole trasmettere. Ho raccontato in maniera cruda il disagio di un genitore, ma nel finale ho voluto far capire che mia figlia ha lottato fino all’ultimo per sopravvivere. Non ce l’ha fatta, ma il messaggio è che chi soffre di disturbi alimentari - anoressia, bulimia - deve sapere che una strada per salvarsi c’è, esiste, ed è percorribile. Bisogna cercare in tutti i modi di rivedere la luce. Questo è il senso del libro".

Articoli correlati
Perinetti e la scomparsa della figlia Emanuela: "Col mio libro accendiamo un faro... Perinetti e la scomparsa della figlia Emanuela: "Col mio libro accendiamo un faro sull'anoressia"
De Zerbi si stringe a Perinetti: "Eventi che ti fanno fermare come uomo e padre" De Zerbi si stringe a Perinetti: "Eventi che ti fanno fermare come uomo e padre"
Da Galliani a Marotta, il calcio abbraccia Perinetti: "La perdita di mia figlia una... Da Galliani a Marotta, il calcio abbraccia Perinetti: "La perdita di mia figlia una lotta impari"
Altre notizie Serie C
Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"... Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”... TMW RadioPerinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta... Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta
Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella... Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella
Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister... Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti
Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno" Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno"
Vis Pesaro, si ferma a 9 la striscia di risultati utili. Pucciarelli: "Gli obiettivi... Vis Pesaro, si ferma a 9 la striscia di risultati utili. Pucciarelli: "Gli obiettivi non cambiano"
Vicenza, Gallo: "La rosa più completa che abbia mai allenato in carriera" Vicenza, Gallo: "La rosa più completa che abbia mai allenato in carriera"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
4 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
5 Troppa neve su Bodo: Juve, Comolli e Chiellini per ora sono bloccati in Svezia
Ora in radio
TMW News 18:00TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Immagine top news n.1 Diego Simeone ammette: "Un giorno mi immagino sulla panchina dell'Inter"
Immagine top news n.2 Giudice Sportivo: cori contro Vlahovic, 20mila euro di multa alla Fiorentina
Immagine top news n.3 Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale è corretta"
Immagine top news n.4 Il Real e la clausola da 10 milioni per Nico Paz. Al Como converrebbe cederlo a gennaio?
Immagine top news n.5 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.6 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine top news n.7 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan e Roma, l'effetto Gasperini e Allegri secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Europa League e Conference, designati gli arbitri per Roma, Bologna e Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Atletico Madrid-Inter, tra poco Lautaro Martinez in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.3 Atletico Madrid-Inter, tra poco la conferenza stampa di Cristian Chivu
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino: "Sto ricevendo grandi risposte. 5 mesi fuori mi sono sembrati un'eternità"
Immagine news Serie A n.5 Napoli-Qarabag, stavolta c'è stato il pranzo UEFA in città: assente il presidente De Laurentiis
Immagine news Serie A n.6 Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Ruocco protagonista in Mantova-Spezia 4-1, è lui l'MVP del 13° turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Sorpresa a casa Spezia: reintegrato Verde. Prende il posto dell'infortunato Zurkowski
Immagine news Serie B n.3 Il Bari torna in campo: Mehdi Dorval e Gaston Pereiro regolarmente in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la programmazione delle gare dalla 19ª alla 21ª giornata
Immagine news Serie B n.5 “…NEMMENO CON UN FIORE”, il progetto di Kappa per la 14ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 13ª giornata: ottimo esordio per Gorgone
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, Diana: "Abbiamo fatto un'ottima figura contro la prima della classe"
Immagine news Serie C n.2 Perinetti: “Arezzo e Vicenza pronte al salto in B, anni di lavoro stanno pagando”
Immagine news Serie C n.3 Nuova penalizzazione in Serie C: due punti in meno al Campobasso. Inibito Rizzetta
Immagine news Serie C n.4 Altra trasferta vietata in Serie C. Niente tifosi del Brescia per la sfida col Cittadella
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Giudice Sportivo: 3 turni a Pitti, 2 a Menicucci. Stangato anche mister Bocchetti
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.2 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.4 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.6 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…