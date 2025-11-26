Juventus, Openda si sblocca: "Finalmente il mio primo gol, non sono stati mesi facili"

Lois Openda, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara di Champions League vinta 3-2 in rimonta sul Bodo-Glimt: "Sono felice per il primo gol ma la cosa più importante era la vittoria, non è stato semplice ma tutti insieme ci siamo riusciti".

Come hai vissuto questo ultimo periodo?

"Non sono stati mesi facili perché non segnavo, ma mi sono tenuto in forma e ho sempre avuto il sostegno del club e della famiglia. Non era facile cambiare squadra, so di far parte di uno dei club più importanti al mondo. Mi farò sempre trovare pronto ogni volta che avrò la possibilità di giocare".